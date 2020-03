Catsburg vreest gevolgen corona: “Geen races tot mei”

Het raceprogramma van Catsburg is bomvol: met Hyundai in het WTCR, met Corvette in de Amerikaanse enduraceraces en daarnaast flink wat enduranceraces voor het fabrieksteam van BMW. Toch zit hij de komende weken thuis, te wachten tot de wereldwijde coronacrisis achter de rug is.

“Niemand weet wat er met alle kalenders gaat gebeuren”, erkent Catsburg in gesprek met Motorsport.com. “De WTCR-race in Boedapest is in elk geval afgelast. In het gunstigste geval zit ik in mei weer in een raceauto, verwacht ik. De rest gaat hem niet worden. Het is gewoon een bizarre situatie.”

De komende periode staan er heel wat topevenementen op de internationale racekalender. Zo vindt op 23 en 24 mei vindt de 24 uur van de Nürburgring plaats, op 13 en 14 juni moet de 24 uur van Le Mans verreden worden. Stuk voor stuk topevenementen waar honderdduizenden fans op af komen. Catsburg vreest: “Ik denk niet dat we in mei ineens met 500.000 man naar de Nürburgring gaan voor de 24-uursrace aldaar. We moeten afwachten wat er precies gaat gebeuren. In mei en juni staan toch de leukste evenementen gepland maar de gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop. Dat is het allerbelangrijkste dus we wachten maar gewoon af.”