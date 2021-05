WTCR bevestigt deelnemersveld met 22 coureurs voor 2021

Iets minder dan drie weken voor de start van het nieuwe seizoen heeft de organisatie van de FIA WTCR de deelnemerslijst voor 2021 bekendgemaakt. De tweeëntwintig coureurs worden verspreid over vijf verschillende auto’s, die afkomstig zijn van Audi, Cupra, Lynk & Co, Honda en Hyundai.

Regerend WTCR-kampioen Yann Ehrlacher gaat dit jaar met een Lynk & Co zijn titel verdedigen. De Fransman zal opnieuw uitkomen voor Cyan Racing, waar hij een team gaat vormen met zijn oom en viervoudig WTCC-kampioen Yvan Muller. Thed Bjork, die in 2017 nog de WTCC-titel pakte, zal net als Santiago Urrutia namens Cyan Performance eveneens achter het stuur klimmen van een Lynk & Co.

Cupra zal dit jaar eveneens met vier auto’s vertegenwoordigd zijn in de WTCR. Rob Huff en Jordi Gene maken namens Zengo Motorsport beiden hun rentree op het hoogste niveau van de toerwagenracerij. Mikel Azcona en Bence Boldizs besturen de overige twee Cupra’s. Ook Honda komt met vier auto’s aan de start. Nestor Girolami en voormalig F1-coureur Tiago Monteiro zullen dit jaar namens Munnich Motorsport de voornaamste kandidaten voor de titel worden bij het Japanse merk.

Hyundai heeft zes gloednieuwe Elantra TCR’s geprepareerd voor het komende WTCR-seizoen. Toerwagenveteraan Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz, Jean-Karl Vernay en Luca Engstler zullen respectievelijk uitkomen voor de teams van BRC Squadra Corse en Engstler, die beiden kunnen rekenen op de nodige fabriekssteun van Hyundai.

WTCR verwelkomt eerste vrouwelijke coureur

De overige twee Hyundai’s zullen bestuurd worden door broer en zus Andreas en Jessica Backman, die beiden instappen bij het team van Target Competition. Jessica Backman was eerder al actief in de TCR Europe en wordt met haar debuut in de WTCR de allereerste vrouwelijke deelneemster die het volledige WTCR-seizoen voor haar rekening zal nemen. De Zweedse wordt daarmee de eerste vrouw op het hoogste niveau van de mondiale toerwagenracerij sinds Sabine Schmitz, die in 2015 en 2016 deelnam aan de WTCC-races op haar geliefde Nürburgring Nordschleife.

Het WTCR-veld compleet gemaakt door de vier Audi’s van het Belgische Comtoyou, dat dit jaar beschikt over de tweede generatie van de RS 3 LMS TCR. Bij Comtoyou vinden we ook Tom Coronel terug, die dit jaar na het wegvallen van Nick Catsburg als enige Nederlander overblijft in de WTCR. Coronel krijgt bij Comtoyou gezelschap van de Belgen Gilles Magnus en Frederic Vervisch en de Fransman Nathanael Berthon.

Het deelnemersveld kan per race nog verder worden uitgebreid. Tot veertien dagen voor ieder raceweekend worden namelijk ook nog wildcards voor een enkel raceweekend uitgedeeld.

Het nieuwe WTCR-seizoen gaat op 3, 4 en 5 juni van start op de Nordschleife, waar in het voorprogramma van de 24 uur van de Nürburgring zal worden geracet.

WTCR-deelnemersveld 2021

N° Coureur Team Auto 29 Nestor Girolami ALL-INKL.COM Munnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 86 Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Munnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 9 Attila Tassi

ALL-INKL.DE Munnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 18 Tiago Monteiro ALL-INKL.DE Munnich Motorsport Honda Civic Type R TCR 3 Gabriele Tarquini BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR 5 Norbert Michelisz BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR 16 Gilles Magnus Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS 22 Frederic Vervisch Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS 17 Nathanael Berthon Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS 32 Tom Coronel Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS 11 Thed Bjork Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR 12 Santiago Urrutia Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR 68 Yann Ehrlacher Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR 100 Yvan Muller Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR 8 Luca Engstle Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR 69 Jean-Karl Vernay Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR 19 Andreas Backman Target Competition Hyundai Elantra N TCR 26 Jessica Backman Target Competition Hyundai Elantra N TCR 79 Rob Huff Zengo Motorsport CUPRA Leon Competicion 96 Mikel Azcona Zengo Motorsport CUPRA Leon Competicion 28 Jordi Gene Zengo Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competicion 55 Bence Boldizs Zengo Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competicion