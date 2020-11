Coronel sprokkelt punten op Aragon, Ehrlacher WTCR-kampioen

Het weer speelde tijdens de eerste WTCR-race van het weekend een belangrijke rol. Het was weliswaar zonnig op het Spaanse circuit, maar het asfalt was nog een beetje vochtig. Honda-coureurs Esteban Guerrieri en Nestor Girolami speelden daar het beste op in door achter voor regenbanden te kiezen. Zij stormden naar een dubbelzege, die Guerrieri in de strijd om de titel hield. Tom Coronel begon als dertiende aan de race en werd twaalfde, nadat hij gokte op een snel opdrogende baan. “Ik had vier slicks en dat was niet de juiste keuze”, zei de Nederlander na de race. “Een aantal rijders hadden achter regenbanden gekozen en het droogde te langzaam op.”

In de tweede race legde Yann Ehrlacher beslag op zijn eerste WTCR-titel. Hij werd vijfde en dat was voldoende voor de titel, omdat Guerrieri niet scoorde. De Fransman werd daarmee op 24-jarige leeftijd de jongste kampioen ooit in het wereldkampioenschap toerwagens. De race werd gewonnen door Ehrlachers oom Yvan Muller. Ook Coronel sprokkelde een puntje door vijftiende te worden, nadat hij in de race veel tijd verloor door een lekke band. “Het was een rommeltje. Vooraan was alles gegroepeerd, dus het was jammer dat ik een lekke band had. Dat kostte mij veel tijd”, stelt de rijder van Comtoyou Racing. Het grote pijnpunt ligt echter nog altijd bij de kwalificaties. “De snelheid is er, maar we moeten de puzzelstukjes samen laten vallen in de kwalificatie.”

De derde race op Motorland Aragon was tevens de afsluiting van het kampioenschap en de strijd om de titel was dus al beslecht. Ehrlacher sloot zijn campagne af met een mooie tweede plaats, achter teamgenoot en winnaar Santiago Urrutia. Het podium werd gecompleteerd door Jean-Karl Vernay, die hierdoor achter Muller beslag legde op de derde plaats in het kampioenschap. In de titelstrijd werd Coronel elfde, mede doordat hij in de slotrace wederom een punt scoorde met P15. Hij kijkt tevreden terug op zijn seizoen. “Het was een behoorlijk goed seizoen met een aantal podiums en een overwinning. We hadden de potentie voor de vijfde, zesde, zevende, achtste plek, maar in de laatste drie races hadden we wat technische problemen tijdens de vrije trainingen. Dat kostte wat tijd op de baan. Al met al ben ik blij met het seizoen 2020”, concludeert Coronel, die vastberaden is om in 2021 weer aan de start van het WTCR te verschijnen.

