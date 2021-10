Coronel mist grip in Most: “Dat moeten we onderzoeken”

Voor Tom Coronel was het een uitzonderlijk druk weekend. Tussen de kwalificaties in Tsjechië door vloog hij nog naar Barcelona, waar de finale van de TCR Europe Series op het programma stonden. Daar pakte Coronel de vierde plaats in het eindklassement waardoor hij met een tevreden gevoel terug kon keren naar Most, waar zondag twee races op het programma stonden.

“Een redelijk goede start”, begon Coronel zijn verhaal over de eerste WTCR-race, die hij vanaf de dertiende plek moest aanvangen. “Ik kon er mooi tussendoor, pakte zelfs Tarquini omdat er zo weinig grip was. Inhalen was lastig. Ik had nog een gevecht met [Rob] Huff, die me nog een tik gaf, en zo werd ik uiteindelijk tiende.”

In de tweede race van het weekend hoopte Coronel iets meer terrein goed te maken, maar afgezien van een solide tempo had hij geen snelheid om inhaalacties te plaatsen. “Megaklappers overal, links en rechts in het veld, er gebeurde heel veel. Zelf heb ik gewoon een solide race gereden, ik had een goede pace, zat op de bumper van de rijders die zevende, achtste en negende werden. We hadden niet helemaal de snelheid om verder naar voren te komen, dus zo werd ik opnieuw tiende.”

Niet alleen Coronel had moeite met inhaalacties, bleek na afloop: “Alle Audi’s hadden wat gebrek aan grip, dat moeten we goed analyseren, en dan volgende week alweer verder.”

De eerste wedstrijd van het weekend werd gewonnen door Nestor Girolami voor landgenoot Esteban Guerrieri en WTCR-klassementsleider Yann Ehrlacher. De tweede race was een prooi voor Norbert Michelisz voor Mikel Azcona en Guerrieri. Ehrlacher hield de schade op de Argentijnse tegenstrever beperkt met een vierde plaats.

Komend weekend gaat het WTCR-kampioenschap verder in Pau-Arnos.