Toerwagenveteraan Jordi Gene maakt comeback met Cupra

Jordi Gene was in 2015 voor het laatst een volledig seizoen actief in de racerij. Dat jaar eindigde hij in een Seat Leon van Team Craft-Bamboo als derde in de TCR International Series. Daarna hing hij zijn helm aan de wilgen, maar al snel had de Spanjaard spijt van die beslissing. Na een periode aan de zijlijn keert Gene met een vol programma terug. Dit seizoen racet hij voor Cupra in de FIA World Touring Car Cup en in de gloednieuwe elektrische Pure ETCR-toerwagenklasse.

Gene heeft in zijn loopbaan al veel successen geboekt. Begin jaren 90 won hij races in de Formule 3000 en begin jaren 00 in de sportscars, waarna hij de overstap maakte naar de toerwagens. Daar was hij succesvol in onder meer het European Touring Car Championship, World Touring Car Championship en TCR. Aankomend seizoen hoopt hij opnieuw vooraan mee te kunnen doen.

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Foto: Cupra

De laatste jaren was hij nauwelijks nog te vinden op het circuit maar het racevirus stak weer de kop op. Gene besloot terug te keren en sloot een deal met Zengo Motorsport. Zijn ambities zijn duidelijk: hij keert niet terug om alleen maar het veld te vullen: “Voornamelijk omdat ik hou van toerwagenraces”, zegt de Spanjaard over zijn beweegredenen. “Sinds 2003 werk ik al voor Seat, en later Cupra. Die relatie is altijd in stand gebleven. Dit jaar hebben we een veel groter programma met de Pure ETCR-wagen en de WTCR-auto. Ik ben altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Cupra Leon Competición maar helaas niet bij het racen. Vorig jaar kenden we een zeer goed seizoen. Het was duidelijk dat we over een goede, competitieve wagen beschikten. Toen werd de vraag gesteld: Waarom keer je niet terug in de sport? Zo help ik het merk, mijn teamgenoten en kan ik zelf achterhalen of ik nog steeds competitief ben in een voorwielaangedreven toerwagen."

"Ik heb mijn hele leven geracet en ik mis het echt. Wanneer ik mijn vrienden als Gabriele [Tarquini] en Tiago [Monteiro] op tv zag racen had ik het daar lastig mee, ik wilde ook meedoen. Ik ben hen nauwgezet blijven volgen en dacht bij mezelf: ‘Ik moet daar ook zijn, dat is wat ik het liefste doe’. Het is mijn passie. Ik weet dat ik geen 25 meer ben. Ik ben 50 jaar oud, dit zijn de laatste jaren van mijn sportieve carrière. Maar ik hou zo ontzettend veel van racen en het gevoel van de raceweekends. Ik kijk er ontzettend naar uit.”

Jordi Gene, Cupra Leon WTCR Foto: Cupra

Gene heeft sinds zijn eenmalige optreden in een Cupra TCR-machine tijdens de 24 uur van de Nürburgring 2018 niet meer op het hoogste niveau geracet. Toch heeft hij hoge verwachtingen van zijn rentree: “Ik wil competitief zijn, dat is mijn voornaamste doel. Tijdens de eerste tests met teamgenoot Mikel Azcona in de Cupra Leon Competición miste ik nog wat snelheid. Om eerlijk te zijn moet ik nog een paar tienden vinden. Ik denk in de Cupra e-Racer competitiever te zijn, daar zijn onze rondetijden vergelijkbaar. Ik probeer sneller te worden voor WTCR maar ik ontbeer nog ervaring op de Goodyear-band. Die banden heb ik nooit eerder gebruikt dus ik moet nog veel leren. Ik wil niet elke race achteraan op de grid staan. Soms zal ik wat verder naar voren staan en soms wat verder naar achteren. Ik wil vooral competitief zijn, met name ten opzichte van mijn teamgenoten. Dat is een belangrijk doel want naar mijn mening is Mikel een van de vijf beste coureurs van dit moment.”

Het WTCR-seizoen begint in het weekend van 3 tot 5 juni op de Nürburgring Nordschleife. Pure ETCR trapt van 18 tot 20 juni af in Vallelunga.

