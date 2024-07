Zes op rij voor Razgatlioglu in superpole-race Donington, Van der Mark P12

Zaterdag boekte Toprak Razgatlioglu zijn vijfde overwinning op rij in de openingsrace van het World Superbike op Donington Park. De BMW-rijder verzekerde zich eerder op die dag ook van pole-position voor de superpole-race, die om 12.00 uur van start ging en tien ronden telde. Teamgenoot Michael van der Mark mocht vanaf de zesde positie aan de korte race beginnen, waarin de eerste drie startrijen voor de tweede hoofdrace werden bepaald.

De start van de superpole-race was echter niet voor een van de BMW-rijders, maar voor Nicolo Bulega. De rookie van Ducati kwam vanaf de tweede plek goed weg en kwam als eerste door de eerste bocht, voor Razgatlioglu, de goed gestarte Jonathan Rea, Sam Lowes en Dominique Aegerter. Van der Mark verloor meteen wat terrein en viel terug naar de achtste positie bij de start. In de tweede ronde ging de Nederlander nog meer in de achteruit, want binnen één ronde kwamen Alex Lowes, Alvaro Bautista en Remy Gardner aan hem voorbij. Door een foutje van Aegerter viel Van der Mark hierdoor terug naar de tiende positie.

Vooraan wist Bulega de koppositie ruim twee ronden vast te houden, maar in de derde ronde stelde Razgatlioglu orde op zaken. De wereldkampioen van 2021 nam de leiding in de voorlaatste bocht over en wist daarna snel een gaatje te slaan richting de Ducati-rijder, die op zijn beurt weer een marge had opgebouwd naar Rea. De Yamaha-rijder reed eveneens in niemandsland, maar het gevecht om de vierde positie maakte echter veel goed. Onder meer Scott Redding, de gebroeders Lowes en Alvaro Bautista meldden zich nadrukkelijk in dat gevecht, wat tot enkele prachtige duels en inhaalacties leidde. Dat gold eveneens voor de strijd om de achtste en negende positie, waarin Van der Mark zich ook liet zien.

Er stond echter geen maat op Razgatlioglu, die na tien ronden met drie seconden voorsprong zijn zesde opeenvolgende WSBK-zege opeiste. Bulega werd tweede, terwijl Rea zijn eerste podiumplek namens Yamaha pakte met de derde positie. Redding beslechtte het duel om de vierde plek in zijn voordeel, voor Alex Lowes, Bautista, Andrea Locatelli en Sam Lowes. Danilo Petrucci knokte zich naar de negende plek en een positie op de derde startrij voor de tweede hoofdrace, terwijl Andrea Iannone de top-tien completeerde. Van der Mark moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de twaalfde positie.

Zondagmiddag om 15.00 uur begint de tweede hoofdrace van het World Superbike in Donington.

Uitslag superpole-race World Superbike Donington Park