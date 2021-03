Rea topt eerste WSBK-testdag in Barcelona, Van der Mark P13

Vele coureurs kwamen in aanloop naar het nieuwe seizoen, dat door corona al meerdere malen is uitgesteld, alvast in actie tijdens private tests. Op het circuit nabij Barcelona staat echter de eerste (en bijna) collectieve test op het programma, alle fabrieksrijders zijn in ieder geval present in Montmeló. Van die coureurs is zesvoudig wereldkampioen Jonathan Rea als beste uit de startblokken geschoten. De Noord-Ier moest de koppositie in de ochtenduren nog aan Ducati-coureur Scott Redding laten, maar versnelde in de middaguren tot 1.40.793.

Rea begon de dag rustig en testte allerlei nieuwe onderdelen, waarna hij zich een uur voor het zwart-wit geblokt alsnog op een voor hem bekende plek nestelde: bovenaan de tijdenlijst. In dat opzicht was het 'business as usual' in Catalonië, al is het goede nieuws dat er vijf verschillende fabrikanten bij de eerste vijf stonden na dag één van de tweedaagse test. Zo noteerde Leon Haslam op zijn Honda een tweede tijd, gevolgd door Garrett Gerloff op de Yamaha R1.

Redding, zoals gezegd de snelste man in de ochtenduren, posteerde Ducati met de Panigale V4R op een vierde positie. BMW-coureur Tom Sykes maakte het feest compleet met een vijfde tijd voor het Zuid-Duitse merk. Hij toonde daarmee de potentie van de nieuwe S1000 RR. Teamgenoot Van der Mark komt vanaf dit seizoen eveneens uit voor BMW en bleef tijdens de eerste testdag steken op een dertiende plek. Met een nieuwe swingarm, uitlaat en winglets kan het noteren van een rappe tijd echter van ondergeschikt belang zijn geweest. Met een persoonlijke toptijd van 1.42.046 gaf de Rotterdammer 1.2 seconden toe op snelste man Rea.