Razgatlioglu pakt verdiende overwinning op Circuito de Navarra

Toprak Razgatlioglu had zaterdag en zondagochtend al twee keer eerder op het podium gestaan. Beide keren deed hij dat met Scott Redding (Ducati) en Jonathan Rea (Kawasaki), maar voor het eerst mocht hij zondag aan het einde van de dag plaatsnemen op het hoogste treetje.

Dat was volkomen terecht, want Razgatlioglu heerste van start tot finish. Zijn zege kwam geen moment in gevaar mede door een spannend gevecht tussen Redding en Rea achter hem. Die eerste wist in dat onderlinge duel uiteindelijk aan het langste eind te trekken en landgenoot Rea naar de derde plaats te verwijzen.

Achter het drietal podiumkandidaten eindigde Andrea Locatelli (Yamaha) voor de derde keer dit weekend op de vierde plaats, gevolgd door Tom Sykes, Alex Lowes en Michael Rinaldi op de plaatsen vijf, zes en zeven. Michael van der Mark werd achtste, een plekje lager dan zondagochtend in de Superpole-race, maar dezelfde klassering als zaterdag in Race 1.

Door zijn overwinning heeft Razgatlioglu in het kampioenschap nu evenveel punten als Rea. Het duo leidt het klassement met 311 punten. Redding is derde met 273 punten, terwijl Van der Mark in zijn eerste jaar bij BMW negende staat.

Uitslag WSBK Race 2 - Navarra