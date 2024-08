Superpole WSBK Portimao: Razgatlioglu net voor Lowes en Petrucci

De Turkse fabrieksrijder van BMW versloeg in de Superpole nipt Alex Lowes (Kawasaki) en Danilo Petrucci (Barni-Ducati) die zaterdagavond in de eerste race naast hem starten. De twee fabrieks-Ducati's van Nicolo Bulega en Alvaro Bautista kwamen niet verder dan rij twee, waar we ook Michael van der Mark terugvinden.

Vóór de Superpole was de VT3-tijd van Petrucci de snelste van het weekend. De Italiaan klokte zaterdagmiddag 1:40.316, maar die tijd kwam al meteen in de Superpole onder druk te staan. Razgatlioglu gebruikte BMW-teamgenoot Van der Mark als haas en zette de eerste 1:39 van het weekend neer: 1:39.870. Petrucci zette de eerste achtervolging in, maar bleef op ruim twee tienden steken. Bulega lag na de eerste poging op de derde plaats.

Goed teamwerk: Beide BMW's in de top-vijf

De twee fabrieks-BMW's gingen ook bij de tweede poging samen de baan op. Deze keer was de volgorde echter omgekeerd. Razgatlioglu trok Van der Mark in gang. Terwijl de Turk zich slechts minimaal kon verbeteren (naar 1:39.783), maakte Van der Mark een grote sprong naar P5. Kawasaki-fabrieksrijder Alex Lowes reed ook een zeer sterke ronde in de tweede stint. Hij was sneller dan Petrucci en slechts 0,104 seconde langzamer dan Razgatlioglu.

De toptijd van Razgatlioglu kwam in de slotminuten niet meer in gevaar. De leider in het wereldkampioenschap verzekerde zich van de eerste startplaats voor de eerste hoofdrace en de sprint op zondag. Lowes behield de tweede positie, terwijl Petrucci de derde startplaats veiligstelde en dus vrij zicht heeft op de sprint naar de eerste bocht. Bulega leidt de tweede startrij, die wordt gecompleteerd door Van der Mark en Bautista.

De eerste race van het WK Superbike in Portimao begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige uitslag Superpole WSBK Portugal