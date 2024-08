Razgatlioglu wint ook race 2 Portimao, Van der Mark zevende

Opnieuw stond er dit weekend geen maat op Toprak Razgatlioglu. De Turkse coureur won zaterdag op het Autódromo Internacional do Algarve al race 1, was zondagmiddag de snelste in de sprintrace en pakte zondagavond ook nog eens de zege in race 2. Het betekende zijn dertiende zege (en vierde triple) op rij.

Razgatlioglu kreeg in race 2 wel flinke tegenstand van twee fabrieks-Ducati's. Een van de Ducati's die Razgatlioglu dwars zat was die van Alvaro Bautista. De fabrieksrijder had een goede kans op de overwinning, maar kwam in een rechtstreeks duel met Razgatlioglu ten val. Ook Ducati-teamgenoot Nicolo Bulega kwam niet voorbij aan de Turk, maar hij had op de finish slechts 0,035 seconde achterstand. Alex Lowes bezorgde Kawasaki nog een podiumplaats.

Opnieuw pole voor Razgatlioglu

De overwinning in de sprintrace leverde Toprak Razgatlioglu niet alleen twaalf punten op, maar ook de pole-position voor de laatste race van het weekend. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) en Lowes maakten de eerste startrij compleet. De twee fabrieks-Ducati's van Bulega en Bautista stonden slechts vijfde en zesde op de grid.

Alle rijders gebruikten de nieuwe SC0 compound op de achterband. De meerderheid van de rijders koos voor de zachte SC1 compound aan de voorkant. Net als zaterdag in race één kozen alleen BMW-rijders Razgatlioglu, Michael van der Mark en Scott Redding voor de hardere SC2 compound.

Razgatlioglu had halverwege de race een voorsprong van 1,1 seconde op de rest van het veld dat nu werd aangevoerd door Bautista, voor Lowes. De grote vraag was welke rijder de beste banden zou hebben in het laatste derde deel van de race en dat bleke niet Razgatlioglu. Bautista kwam met sprongen dichter bij de #54 BMW. Zes ronden voor het einde van de race was Bautista binnen bereik, gevolgd door teamgenoot Bulega die zich had ontdaan van Lowes.

Drama voor Ducati

Vijf ronden voor het einde van de race kwam Bautista op het rechte stuk langs Razgatlioglu opzetten, maar die kon weer voor hem komen toen hij in bocht 1 aanremde. Bautista zette in bocht 3 de volgende aanval in. Dat duel eindigde in bocht 5 met een crash van Bautista. Hij kon de race vervolgen, maar eindigde buiten de punten.

De volgende Ducati-rijder, Bulega, probeerde de leiding over te nemen en er volgde een hard duel dat uiteindelijk in het voordeel van Razgatlioglu werd beslecht. Hij ging met een minimale voorsprong over de finish. Bulega verstevigde zijn tweede plaats in het rijdersklassement met een tweede plaats.

Bautista eindigde de race op P19 buiten de punten en verloor nog meer punten aan zijn teamgenoot. De tweede plaats in het kampioenschap verdwijnt steeds verder voor Bautista. Jonathan Rea vocht zich naar een top-zes klassering en was de beste Yamaha-rijder. In de slotfase ging Rea nipt de fabrieks-BMW van Van der Mark voorbij die dus zevende werd.

Het WSBK-seizoen 2024 gaat begin september verder in Magny-Cours (Frankrijk).

