Razgatlioglu wint eerste WSBK-race Portimao, Van der Mark zesde

De overwinning van Toprak Razgatlioglu was alweer de elfde op rij voor de leider in het WK. Dit keer kreeg de Turk het niet cadeau. Eerder op de dag had hij zich op pole gekwalificeerd, maar bij de start van de race op het Autódromo Internacional do Algarve ging Alex Lowes vanaf P2 er als een haas vandoor. De Amerikaan nam de leiding over, gevolgd door Danilo Petrucci. Die zag nog voor het einde van de eerste ronde Razgatlioglu weer voorbijkomen. Alvaro Bautista kende vanaf P4 een rampzalige start en viel terug tot buiten de top-tien. Michael van der Mark was gestart op de vijfde plaats en zette in de tweede ronde de snelste tijd neer. Hij kon zo de achtervolging inzetten op het leidende trio Lowes, Razgatlioglu en Petrucci.

Kop over kop

Vooraan was het stuivertje wisselen. Lowes verloor na drie ronden de leiding aan Razgatlioglu, maar die zag een paar ronden later op zijn beurt ineens Petrucci voorbijkomen. De Italiaan was eerst Lowes gepasseerd en mocht zich nu raceleider noemen. In ronde zes schatte Razgatlioglu bocht 5 verkeerd in, maar hij kon zijn derde positie behouden en ging even later met Van der Mark in zijn wiel voorbij aan Lowes. De beide BMW's gingen nu op jacht naar Petrucci, maar die had een klein gaatje geslagen. Razgatlioglu voerde het tempo op om het gat te dichten. Van der Mark lag op de derde plaats voor Lowes, Bulega, Garrett Gerloff en Rea. Bautista was al opgeklommen naar P7 en zette de snelste rondetijden neer. Na een derde van de race had Razgatlioglu slechts twee seconden achterstand op Petrucci, maar de Turk begon nu langzaam in te lopen en wat volgde was een spannend gevecht om de overwinning. Petrucci en Razgatlioglu wisselden verschillende keren van positie, waarbij ook de teruggekeerde Bautista zich meldde.

Drie ronden voor het einde van de race zat de top drie binnen 0,6 seconden van elkaar. Bautista schoof voorbij Petrucci en had alleen Razgatlioglu nog voor zich. Die liet zich echter de kaas niet meer van het brood eten en kwam over de finish met een voorsprong van 0,780 seconde. Bautista's inhaalrace eindigde zodoende op de tweede plaats. Wel zette hij de snelste ronde neer.

Net als vorig jaar werd Garrett Gerloff vierde. Na een wisselvallig seizoen tot nu toe was dit het beste resultaat voor de Amerikaan. Alex Lowes maakte de top-vijf compleet, terwijl Van der Mark dus zesde werd.

Op zondag volgen de Superpole-race en de tweede hoofdrace.

