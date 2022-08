WSBK Most: Razgatlioglu klopt Rea in schitterend duel

Jonathan Rea startte vanaf pole-position, maar het was Toprak Razgatlioglu die de beste start had en de leiding veroverde. Rea sloot aan op P2, Alvaro Bautista passeerde zijn teamgenoot Michael Ruben Rinaldi voor de derde plek. Razgatlioglu, Rea en Bautista, dat bleef de top-drie in het eerste deel van de tien ronden tellende wedstrijd. Daarbij liepen Razgatlioglu en Rea wel steeds verder uit op Bautista.

De strijd om de winst zou dus een gevecht worden tussen Razgatlioglu en Rea. Eerstgenoemde had aanvankelijk nog een klein gaatje naar Rea, maar die wist het verschil te overbruggen en veroverde in de achtste ronde de koppositie. Het was het begin van een prachtig duel tussen de kopmannen van Kawasaki (Rea) en Yamaha (Razgatlioglu).

Razgatlioglu pakte in de negende ronde de leiding terug, door Rea bij het aanremmen voor de eerste bocht te verschalken via de binnenkant. Rea bleef aandringen en leek sneller in de bochten van het Autodrom Most, maar hij sloeg pas toe in de tiende en laatste ronde. Ditmaal was het Rea die binnendoor succesvol was bij het aanremmen voor bocht 1.

Daarmee was Razgatlioglu dus verslagen met zijn eigen sterke punt - het remmen - toch gaf hij zich nog niet gewonnen. De Turkse coureur nam Rea weer te grazen in een snelle bocht naar links. Ook Rea legde zich daar niet bij neer en deed een nieuwe inhaalpoging, maar belandde daarbij in het grind. Daardoor kon Razgatlioglu in de laatste bochten onbedreigd naar de winst rijden. Omdat het duo een ruime marge naar Bautista had, finishte Rea nog wel als tweede. Bautista completeerde het podium.

De derde en laatste race van het WSBK-weekend in Tsjechië start zondag om 14.00 uur.