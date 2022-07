WSBK Most: Rea pakt pole-position in nieuw ronderecord

Met zijn ronde was Jonathan Rea een klasse apart in de Superpole. De Kawasaki-coureur bleef nummer twee Toprak Razgatlioglu met een verschil van maar liefst 0,330 seconde voor in de strijd om de voorste startpositie. Michael Ruben Rinaldi klokte op 0,559 seconde van Rea de derde tijd, klassementsleider Alvaro Bautista kwalificeerde zich als vierde met een 1.31.567.

De derde vrije training vond eerder op zaterdagochtend plaats onder vochtige omstandigheden, maar het asfalt was op tijd opgedroogd voor de Superpole. Regerend wereldkampioen Razgatlioglu had daarin na de eerste runs de snelste tijd in handen met een 1.31.578, waarmee hij op dat moment ruim twee tienden van een seconde sneller was dan Rea. Razgatlioglu verbeterde zich vervolgens naar een 1.31.277, maar Rea liet zien dat het nog harder kon. De Noord-Ier reed als eerste Superbike-coureur ooit een ronde onder de 1.31 minuut op het Autodrom Most en eiste daarmee de pole-position voor zich op.

Michael van der Mark maakt vanwege een blessure nog altijd geen deel uit van de Superbike-grid. Zijn vervanger Peter Hickman bij BMW kwalificeerde zich als 21ste voor de eerste race van het weekend op Autodrom Most, die zaterdag om 14.00 uur van start gaat.

