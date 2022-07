Jonathan Rea had eerder op de dag op overtuigende wijze de pole-position veroverd, door in de Superpole met een 1.30.947 een nieuw ronderecord te rijden. De Noord-Ier bleef de concurrentie meer dan drie tienden van een seconde voor. Toprak Razgatlioglu kwalificeerde zich als tweede, klassementsleider Alvaro Bautista moest achter zijn teamgenoot Michael Ruben Rinaldi genoegen nemen met P4.

Veel plezier had Rea niet van zijn pole-position. Razgatlioglu kwam na het doven van de rode lichten het beste weg en veroverde de leiding in de run naar de eerste bocht. Rea sloot aan op de tweede plek, Bautista passeerde Rinaldi voor P3. Het drietal had direct een gaatje naar de rest van het veld. Dat kwam mede doordat Andrea Locatelli een uitstapje maakte en de andere rijders enigszins hinderde bij het terugkomen op de baan.

De openingsronden verliepen aan de kop van het veld relatief rustig: Razgatlioglu had de koppositie in handen, maar nummer twee Rea maakte een iets snellere indruk en ondertussen loerde Bautista op zijn kans vanaf P3. In de zesde van in totaal 22 ronden pakte Rea in de laatste bocht de leiding af van Razgatlioglu, maar laatstgenoemde sloeg gelijk terug op het rechte stuk van start/finish, door laat te remmen voor bocht 1.

Later in de zevende ronde ging Rea Razgatlioglu opnieuw voorbij, maar andermaal dacht laatstgenoemde de macht te heroveren bij het aanremmen voor bocht 1. De Turkse coureur zette zijn Yamaha aan de binnenkant naast de Kawasaki van Rea, maar ging wijd en moest zijn concurrent laten gaan. Voor even, althans. Want in de tiende ronde was Razgatlioglu wel succesvol in de eerste bocht, waar hij de leiding weer afnam van Rea. Ook dat was echter van korte duur, want later in de omloop rekende Rea Razgatlioglu weer in.

Bautista had zich al die tijd rustig gehouden op de derde plek, maar besloot zich in het tweede deel van de race ook met het gevecht om de leiding te bemoeien. In ronde 10 verdrong de Ducati-rijder Razgatlioglu van P2, een ronde later werd ook Rea slachtoffer van de jagende Bautista. Op dat moment waren er druppels op de lens te zien, maar de regen zette niet door. Een pitstop was derhalve niet nodig.

In het vervolg van de wedstrijd reed Bautista onbedreigd naar zijn zevende overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn koppositie in de WK-stand verstevigde. Het gevecht om P2 in de eerste race op de Tsjechische omloop bleef spannend tot en met de laatste ronde. Dat duel ging niet alleen tussen Rea en Razgatlioglu, ook de als zevende gestarte Scott Redding besloot zich ermee te bemoeien.

Redding had in de twaalfde ronde de aansluiting gevonden bij het leidende drietal, maar dat was nog niet voldoende voor de BMW-coureur. In de vijftiende ronde pakte hij P3 af van Razgatlioglu en in de daaropvolgende ronde moest ook Rea eraan geloven voor P2. Razgatlioglu, die Rea in de twintigste ronde al had terugverwezen naar P4, zou Redding uiteindelijk weerhouden van diens beste resultaat van het seizoen, door hem in de laatste ronde te verschalken voor P2. Rea ging Redding daarna ook voorbij voor P3, maar na een spannend gevecht in de laatste bochten was de laatste bokaal toch voor Redding. Rea eindigde achter de dominante winnaar Bautista, Razgatlioglu en Redding als vierde.

De uitslag van de eerste WSBK-race op het Autodrom Most: