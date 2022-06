WSBK Misano: Razgatlioglu boekt eerste zege van seizoen

Vanaf de tweede plek had Torpak Razgatlioglu de beste start in de Superpole-race, waarmee hij polesitter Alvaro Bautista verschalkte voor de koppositie. Ook Jonathan Rea, die zich als derde mocht oplijnen, ging Bautista voorbij. Daarna passeerde Rea ook Razgatlioglu, maar laatstgenoemde heroverde in de tweede ronde de macht.

Vervolgens verdween Razgatlioglu aan de horizon en stelde hij zijn negentiende WSBK-zege veilig, die hem pole-position voor de race van later op zondag oplevert. Twee seconden achter de Turkse coureur van Yamaha eindigde Bautista als tweede, nadat hij Rea in de vierde ronde voorbij was gegaan voor P2. Rea finishte op bijna vijf seconden achterstand van de winnaar als derde.

De derde en laatste race van het WSBK-weekend op Misano begint zondag om 15.15 uur.

WSBK Misano, uitslag Superpole-race: