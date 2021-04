WSBK voegt Tsjechië toe aan kalender, Australië geschrapt

World Superbike-organisator Dorna heeft een nieuwe overeenkomst met de Autodrom Most aangekondigd. Het circuit zal de komende vijf jaar de Tsjechische WSBK-ronde organiseren. Dit jaar staat Most voor het eerst op de kalender: in het weekend van 7 en 8 augustus wordt de zesde ronde van het seizoen georganiseerd.

Dorna had echter ook nog een afgelasting te melden. Door de coronapandemie is besloten om niet af te reizen naar Phillip Island, waar de Australische ronde zou plaatsvinden. “We werken eraan om in 2022 terug te keren naar het iconische circuit, wat de start van het 2022-kampioenschap moet vormen”, aldus de organisatie.

Vooralsnog staat in het weekend van 23 mei op MotorLand Aragon de eerste ronde van het seizoen 2021 op het programma. Een week later racet het circus in Estoril, Portugal. De race in Assen staat vooralsnog gepland voor 24 en 25 juli, al erkent Dorna dat er nog meer verschuivingen kunnen plaatsvinden afhankelijk van de coronasituatie.

WSBK-kalender 2021:

Datum Land Circuit 21-23 mei Spanje MotorLand Aragón 28-30 mei Portugal Circuito Estoril 11-13 juni Italië Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 02-04 juli Groot-Brittannië Donington Park 23-25 juli Nederland TT Circuit Assen 06-08 augustus Tsjechië Autodrom Most 20–22 augustus Spanje Circuito de Navarra 03-05 september Frankrijk Circuit de Nevers Magny-Cours 17-19 september Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 24-26 september Spanje Circuito de Jerez - Ángel Nieto 01-03 oktober Portugal Autódromo Internacional do Algarve 15–17 oktober Argentinië Circuito San Juan Villicum 12–14 november Indonesië Mandalika International Street Circuit***