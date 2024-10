WSBK Jerez Race 2: BMW Motorsport sluit seizoen in stijl af

BMW-fabrieksrijder Toprak Razgatlioglu had zaterdag aan een tweede plaats in de eerste hoofdrace voldoende om zijn tweede WSBK-kampioenschap te behalen. Zondagochtend tijdende Superpole-race deed hij het dan ook iets rustiger aan, maar vanmiddag stond er andermaal geen maat op de Turk die dit jaar - ondanks een blessure die hem een tijd lang aan de kant hield - achttien zeges opleverde.

Michael van der Mark rondde een prima seizoen af door in de laatste race als derde te eindigen, achter Nicolo Bulega (Ducati) die de eerste twee race dit weekend had gewonnen, maar zondagmiddag dus Razgatlioglu voor zich moest dulden.

Het deelnemersveld begon uitgedund aan de laatste race van het seizoen. Honda-fabrieksrijder Iker Lecuona moest zich terugtrekken vanwege een blessure die hij had opgelopen in de sprintrace na een botsing met Honda-teamgenoot Xavi Vierge.

Bulega startte de race vanaf pole. De Italiaan mikte op de eerste triple uit zijn WSBK-carrière, maar wist dat Razgatlioglu in zijn rug zat. Het duo kon in de eerste ronde van de race al wegrijden bij de rest van het veld waarin hard werd gevochten. Van der Mark kwam als winnaar uit die strijd en sloeg een gaatje naar zijn concurrenten. In ronde tien Andrea Iannone terug aan het wiel van Van der Mark wat resulteerde in een botsing. Iannone moest naar de kant en verloor twee posities. Van der Mark behield de derde positie.

In de volgende ronden passeerde Iannone de nummers vijf en vier Danilo Petrucci en Alex Lowes en zat zo weer achter Van der Mark dit keer met een gaatje van twee seconden. Iannone vocht hard om het gat te dichten en het seizoen af te sluiten met een podiumplaats.

Razgatlioglu en Bulega merkten niet veel van de chaos in het achtervolgende peloton. Na twaalf ronden voerde Bulega de druk op de nieuwe wereldkampioen op. Vier ronden voor het einde van de race opende Razgatlioglu een klein gat van enkele tienden van een seconde, voldoende om de overwinning naar huis te brengen. Bulega eindigde op P2. Van der Mark werd derde en droeg zijn podium op aan zijn overleden moeder.

WSBK-seizoen ten einde

De laatste race was voor veel betrokkenen het einde van een tijdperk. Het fabrieksteam van Kawasaki reed voor de laatste keer in het groen. Volgend jaar stappen de voormalige wereldkampioenen over naar het merk Bimota. Het Bonovo-BMW team nam na vier jaar afscheid, maar blijft deel uitmaken van het WSBK: Michael Galinski zet het project in zijn eentje voort met Ducati-steun. Scott Redding zal in 2025 op de MGM-Bonovo-Ducati rijden. De eerste race van het WSBK-seizoen 2025 vindt eind februari plaats op Phillip Island (Australië).

Uitslag WSBK Jerez Race 2