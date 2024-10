WSBK Jerez Race 1: Bulega wint, Razgatlioglu pakt tweede WSBK-titel

De titel is de tweede in het WSBK voor de Turkse BMW-coureur die in 2021 al kampioen werd (met Yamaha), maar de eerste voor het Duitse motormerk waar Razgatlioglu zich dit jaar bij aansloot.

De 28-jarige coureur won dit seizoen ondanks blessureleed – waardoor hij zelfs zes races moest missen – maar liefst zeventien races. Voorafgaand aan de laatste racedag van het seizoen (zondag) heeft hij nu 41 punten voorsprong op de rest van het veld, met maximaal nog 37 punten te verdelen.

Ducati, BMW en Kawasaki op de eerste startrij

Ducati-fabrieksrijder Nicolo Bulega startte de race van zaterdag op het Circuito Permanente de Jerez vanaf poleposition. In de Superpole van zaterdagochtend had hij het vijf jaar oude pole ronderecord van Jonathan Rea verpulverd met een voorsprong van maar liefst zes tienden op Razgatlioglu, die de race startte vanaf P2. Kawasaki-coureur Alex Lowes maakte de eerste startrij compleet. Michael van der Mark startte vanaf P8.

Bulega won de sprint naar de eerste bocht en bepaalde vervolgens het tempo vooraan, op de voet gevolgd door Razgatlioglu. Achter dit duo woedde een felle strijd om de laatste podiumplaats. Locatelli werd onder druk gezet door Honda-rijder Iker Lecuona. Maar Lowes (Alex) was ook binnen bereik. Na vier ronden voerde Razgatlioglu het tempo op en kwam sector na sector dichter bij de leidende Ducati. Bulega reageerde met een snelste raceronde en de voorsprong groeide weer. Na een derde van de raceafstand zocht Michael Rinaldi de pits op. De Ducati-coureur van Motocorsa was eerder in gevecht met Van der Mark om de zesde plaats.

Tranen bij Bongers

Halverwege de race liep Bulega verder uit. Razgatlioglu kon niet volgen en had na tien van de twintig ronden een achterstand van 2,3 seconden. De Turk besloot geen risico's meer te nemen en ging langzamer rijden. Bulega's overwinning kwam in de laatste ronden niet meer in gevaar. De WSBK-rookie kwam met een comfortabele voorsprong over de finish en verzekerde zich van zijn vijfde overwinning van het seizoen.

De focus lag echter op Razgatlioglu, die met een tweede plaats de wereldtitel veiligstelde en na het passeren van de finishlijn feest vierde. Er waren veel tranen van vreugde bij BMW. "We hebben alles voor hem gedaan en hij heeft alles voor ons gedaan. Ik kan het bijna niet geloven," zei de Nederlandse BMW Sport-directeur Marc Bongers, die zichtbaar ontroerd was.

Van der Mark eindigde de race als zesde. Yamaha-coureur en veelvoudig kampioen Rea reed een onopvallende race en werd elfde. Op zondag volgen de Superpole-race en de tweede hoofdrace.

