WSBK Estoril: Razgatlioglu moet titelfeest ondanks dubbelzege uitstellen

In aanloop naar het WK Superbikes-weekend op Estoril speelde vooral de vraag: kan Toprak Razgatlioglu zijn tweede titel veroveren en dat in zijn eerste jaar bij zijn nieuwe werkgever BMW? De Turk moest dan zijn voorsprong op Nicolo Bulega aanzienlijk vergroten, wetende dat er na dit weekend nog maar één raceweekend te gaan is op Jerez. Wat die strijd op Estoril nog interessanter maakte, was de wisselvallige start van het weekend. Het 4,182 kilometer lange Portugese circuit was nat bij de Superpole. Waar veel rijders zo lang mogelijk op de baan wilden rijden, besloot Razgatlioglu juist langer te wachten en met 1.52.430 snelde hij naar zijn zesde pole van het seizoen. Bulega moest genoegen nemen met de vijfde startplek, met Michael van der Mark naast zich op P6.

Voor die eerste race nam Razgatlioglu een opvallende gok: hij zette de SC0-banden onder de BMW-motor. Daarmee was hij ook de enige die dat deed, maar die gok betaalde zich wel uit. Na een duel met Andrea Locatelli en Danilo Petrucci kon Razgatlioglu wegrijden en met een dominante voorsprong van negen seconden de zege opeisen. Bulega hield de titelstrijd in leven door als tweede over de streep te komen, ondanks een clash met Jonathan Rea in de openingsfase. Alvaro Bautista kon zijn titelaspiraties wel in de ijskast zetten voor dit seizoen: door een valpartij liep hij een te grote achterstand op. Van der Mark moest genoegen nemen met de zevende plek. Na deze eerste race bedroeg de voorsprong van Razgatlioglu op Bulega 44 punten.

Nog geen titelfeest

In de superpole-race op zondagochtend deed Bulega weer wat terug door deze op zijn naam te schrijven. Hij liep daardoor weer drie punten in op Razgatlioglu, die de zege op slechts drie duizendsten van een seconde misliep - de kleinste winstmarge ooit in de geschiedenis van het WK Superbikes. Bautista werd derde, op vier seconden van de top-twee. Van der Mark werd dertiende en greep dus opnieuw naast de punten.

Zondagmiddag sloeg Razgatlioglu terug door de tweede race van het weekend te winnen, al moest dat van wat verder komen dan op zaterdag vanwege een slechte openingsfase. Hij viel terug tot de vijfde plaats, maar begon toen aan een sterke inhaalrace. Opnieuw kon hij wegrijden bij de concurrentie om zijn zeventiende zege van het seizoen te pakken, maar omdat Bulega op de tweede plaats eindigde kon Razgatlioglu nog geen titelfeest vieren in Portugal. Het verschil tussen de twee titelrivalen bedraagt met alleen nog het raceweekend in Jerez te gaan 46 punten. Het betekent dat Bulega een ijzersterk weekend moet neerzetten en Razgatlioglu juist een dramatisch weekend moet afwerken, wil Bulega hem nog van de titel afhouden. Van der Mark sloot het weekend op Estoril af met een sterke vijfde plaats, achter Razgatlioglu, Bulega, Bautista en Rea. De Nederlander maakte in die race zes plaatsen goed. Hij bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap en heeft een voorsprong van vier punten op Andrea Iannone.

Het laatste weekend van het WK Superbikes-seizoen 2024 vindt plaats op Jerez, in het weekend van 18 tot en met 20 oktober.