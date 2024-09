Familie geeft hoopvolle update over herstel WorldWCR-rijdster Mia Rusthen

Het Women's Circuit Racing World Championship - kortweg WorldWCR - wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. De allereerste race van het kampioenschap in Misano werd echter overschaduwd door een zware crash van Mia Rusthen. In de laatste bocht crashte de Noorse rijdster hard, waarbij ze zwaar hersenletsel opliep en in een coma belandde. Pas begin juli ontwaakte ze daaruit, waarna ze aan het einde van die maand werd overgebracht naar het Sunnaas-ziekenhuis in het Noorse Nesodden, dat gespecialiseerd is in revalidaties. Aldaar werkte Rusthen aan haar herstel en met succes, want dinsdag heeft haar familie via social media bevestigd dat ze het ziekenhuis heeft mogen verlaten.

"Hier is Mia, twaalf weken na haar ongeluk in Misano, tijdens haar langverwachte verlof uit het Sunnaas-ziekenhuis", schrijft de familie op de Instagram-pagina van Rusthen bij een video waarin ze - met een klein beetje ondersteuning van haar zus - weer voorzichtig wat stapjes buiten de deur zet. Ook wordt benadrukt dat ze in alle opzichten vooruitgang boekt en steeds meer dingen weer onder de knie krijgt. Toch beseft de familie ook dat er nog een lange weg te gaan is richting volledig herstel. "Mia heeft nog een lange en moeilijke weg te gaan en zij moet de strijd aangaan, maar we moedigen haar allemaal aan en steunen haar zoveel we kunnen. We weten dat jullie hetzelfde doen. Het betekent zoveel voor ons, dank jullie wel!"

Na haar crash in de eerste race van WorldWCR in Misano heeft Rusthen vanzelfsprekend de twee daaropvolgende raceweekenden moeten laten schieten. De rest van het seizoen komt ze ook niet meer in actie, maar een toekomstige terugkeer is nog niet uitgesloten. Wel heeft de familie eerder al aangegeven dat het op dit moment nog te vroeg is om daarover een oordeel te vellen. Mocht Rushten fysiek weer in staat zijn om aan motorraces deel te nemen, dan kan ze meteen weer instromen in WorldWCR. Het kampioenschap voor vrouwen houdt een plekje voor haar vrij voor het geval dat ze weer wil en kan instromen.

Het eerste WorldWCR-seizoen wordt tot dusver gedomineerd door María Herrera en Ana Carrasco. Eerstgenoemde schreef vier races op haar naam en staat met 129 punten bovenaan in de titelstrijd, op zeven punten gevolgd door Carrasco. Zij won de overige twee races tot dusver. Sara Sanchez staat derde met 108 punten, zij stond tot nu toe iedere race als tweede of derde op het podium. Er staan nog drie evenementen met ieder twee races op het programma. Over twee weken wordt geracet in het Italiaanse Cremona, in oktober gevolgd door ontmoetingen in Estoril (Portugal) en Jerez (Spanje).