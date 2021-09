Rea zegeviert in Superpole-race, Van der Mark crasht

Na een spectaculaire race op zaterdag was Toprak Razgatlioglu weer van de partij in de Superpole-race over tien ronden. Hij nam direct de leiding aan het begin van de wedstrijd en raakte weer in een duel met Jonathan Rea verwikkeld. Iets verder naar achteren verliep de wedstrijd voor BMW dramatisch. In de eerste ronde van de wedstrijd verloor Michael van der Mark de controle over de voorkant bij het ingaan van bocht 7. Ongelukkig was dat zijn teamgenoot Tom Sykes op dat moment naast hem zat. Van der Mark kwam ten val en nam Sykes mee door de grindbak. De Britse oud-wereldkampioen kon zijn weg nog vervolgen, maar bracht zijn machine terug in de pits. Beide BMW-coureurs hadden een nulscore in de Superpole-race.

Terwijl het duel om de kop in de wedstrijd onverminderd doorging, vond er in de derde ronde een incident plaats tussen Lucas Mahias en Chaz Davies. Mahias kon zijn weg vervolgen, maar Davies bleef op de grond liggen en had medische hulp nodig. De wedstrijd werd stilgelegd om Davies te kunnen verzorgen. De Brit werd per brancard weggevoerd naar het medisch centrum. Hij was bij bewustzijn en stak zijn hand op

De wedstrijdleiding maakte bekend dat de herstart over vijf ronden zou plaatsvinden en zo’n tien minuten na het stilleggen van de wedstrijd stonden coureurs weer op de grid. Opnieuw vonden Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu elkaar. Na het nodige ellebogenwerk ging de Turk in de fout en viel hij een paar plekken terug. Rea had daardoor een kleine marge met nog vier ronden te gaan. Razgatlioglu vond zich snel weer een weg naar voren en zette met drie ronden te gaan de achtervolging in. Intussen was Andrea Locatelli gecrasht na een aanrijding met Kohta Nozane. Scott Redding werd het slachtoffer van dat incident. Hij moest door de grindbak om zelf niet ten val te komen.

Razgatlioglu kwam tot op twee tienden van Rea, maar een aanval bleef uit. De Kawasaki-man vierde de overwinning voor de Turkse coureur. Alvaro Bautista eindigde enigszins verrassend op de derde plaats voor Sam Lowes en Michael Ruben Rinaldi.

Uitslag WorldSBK Barcelona - Superpole-race