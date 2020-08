Eerste WSBK-zege voor Redding op Jerez, Van der Mark valt uit

In de kwalificatie had Redding zich voor het eerst op pole-position gekwalificeerd voor een race in de WSBK. De Brit had een marge van slechts 34 duizendsten op Rea. Redding verloor de leiding bij de start aan diezelfde Rea en moest ook Toprak Razgatlioglu, die als vijfde gestart was, voorbij laten. De Brit sloot aan op P4, voor BMW-rijder Tom Sykes. Laatstgenoemde ging in bocht 6 wijd, waardoor Loris Baz de vierde positie kon overnemen en zich even kon mengen in de strijd om het podium. Dat duurde echter niet lang, terwijl ook Sykes het tempo van de mannen vooraan niet kon volgen. In ronde 5 verdween de BMW naar de pits met een technisch probleem.

In de negende ronde waren er ook technische problemen voor Michael van der Mark. De Nederlander moest zijn Yamaha aan de zijkant parkeren en viel zodoende uit. Vooraan had Rea nog steeds de leiding in handen, voor Razgatlioglu en Redding, maar in de twaalfde ronde kwam daar verandering in. De polesitter zette in bocht 6 de aanval in op de Yamaha voor P2 en die aanval slaagde. Meteen sloegen Rea en Redding een gat naar Razgatlioglu en in ronde 14 begonnen ze onderling een robbertje te vechten, waardoor de Yamaha het gat weer kon dichten. Redding ging in bocht 6 voorbij aan Rea en de Kawasaki-rijder verloor bijna een extra plekje aan Razgatlioglu, maar zo ver kwam het niet.

In de 15de ronde kon Rea bijna counteren door een foutje van Redding, maar hij gaf niet op en daarna kwam de eerste WSBK-zege van de Ducati-rijder niet meer in gevaar. Achter Rea moest Razgatlioglu zich verdedigen ten opzichte van Chaz Davies op de tweede fabrieksmotor van Ducati, maar de teamgenoot van Van der Mark hield stand. Baz werd namens Ten Kate vijfde, gevolgd door Michael Ruben Rinaldi op P6 op de Go Eleven Ducati. Alvaro Bautista werd op zijn Honda zevende, terwijl Marco Melandri bij zijn terugkeer opklom van de negentiende tot de achtste positie. De top tien werd afgesloten door Kawasaki-rijder Alex Lowes en Leon Haslam op de Honda.

Met zijn eerste zege in de World Superbikes neemt Redding ook de leiding in het kampioenschap over van Lowes. Het verschil aan het front is nu zes punten. Zondag werken de Superbike-coureurs een kwalificatierace en een hoofdrace af. De kwalificatierace begint om 11.00 uur.