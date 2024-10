World Superbike onthult kalender met twaalf evenementen voor 2025

Het huidige World Superbike-seizoen bestaat uit twaalf evenementen en dat is in 2025 opnieuw het geval. Wel is er het een en ander veranderd in de samenstelling ervan. Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat komend jaar niet meer op het programma, nadat het Catalaanse circuit sinds 2020 ieder jaar werd bezocht door de klasse. In plaats daarvan staat in 2025 het eerste bezoek aan het Hongaarse Balaton Park Circuit gepland. Eigenlijk zou die omloop dit jaar al een race organiseren, maar de faciliteiten waren niet op tijd gereed om WSBK te kunnen ontvangen. Wel moet Balaton Park Circuit nog gehomologeerd worden en dus is nog niet helemaal zeker dat het raceweekend in 2025 wel door kan gaan.

Net als afgelopen jaar krijgt het Australische Phillip Island komend jaar de eer om de aftrap van het nieuwe WSBK-seizoen te organiseren. Het circus racet tussen 21 en 23 februari al op de omloop, die tevens wederom de enige ronde buiten Europa organiseert. Vijf weken later wordt tussen 28 en 30 maart in Portimão het eerste Europese evenement afgewerkt, waarna het kampioenschap tussen 11 en 13 april een bezoek brengt aan TT Circuit Assen. In mei volgen raceweekenden in het Italiaanse Cremona en Most (Tsjechië), gevolgd door Misano in juni en Donington Park en Balaton Park in juli. Na een zomerstop van zes weken volgen nog races in Magny-Cours en Aragón, terwijl de jaargang wordt afgesloten met een double-header in Estoril en Jerez. Wel moet het laatstgenoemde circuit nog een nieuw contract tekenen met promotor Dorna Sports.

Volledige kalender World Superbike 2025