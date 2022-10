WK Supersport 300-coureur Victor Steeman (22) overleden

Steeman kwam in de openingsfase van de Supersport 300-race op het Autodromo Internacional do Algarve ten val in de veertiende bocht. Hij werd vervolgens geraakt door José Luis Perez Gonzalez, die vlak achter hem reed. De wedstrijd werd meteen stilgelegd zodat Steeman eerste hulp kon krijgen. De rijder werd gestabiliseerd en Steeman werd per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Faro. De coureur had zwaar hoofdletsel en meerdere verwondingen opgelopen als gevolg van het ongeluk.

De medische diensten hebben de afgelopen dagen geprobeerd om Steeman te redden, maar dat mocht niet baten. Zijn familie maakte het overlijden dinsdagavond middels een statement bekend: “Waar je als ouder van een motorcoureur altijd bang voor bent, is helaas nu gebeurd. Onze Victor heeft zijn laatste race niet kunnen winnen. Ondanks dit ondraaglijke verlies en verdriet zijn we ontzettend trots dat we kunnen melden dat onze held, na zijn overlijden, vijf andere mensen heeft kunnen redden door het beschikbaar stellen van zijn organen. We danken iedereen die de afgelopen dagen met ons heeft meegeleefd. We zullen onze Victor enorm missen.”

Steeman kwam uit voor het Belgische MTM Kawasaki-team. Hij gold als een van de meest getalenteerde Nederlandse coureurs in de paddock van het WK Superbikes. Hij was bezig aan een ijzersterk seizoen en was bij aanvang van de ronde in de Algarve nog een van de titelkandidaten. Hij schreef dit seizoen vier overwinningen, vijf podiums en drie pole-positions op zijn naam. Ook scoorde hij in twaalf van de veertien races dit seizoen punten.

De motorsportwereld heeft verslagen gereageerd op het overlijden van Steeman. Via social media stroomden de reacties binnen nadat het nieuws bekend werd. “Rust zacht, vriend”, schrijft voormalig WSBK-kampioen Jonathan Rea. “Ik had nooit gedacht dat ik je na onze fotoshoot van donderdag nooit meer zou zien.” Moto2-rijder Zonta van den Goorbergh schrijft: “We hebben een van de snelste Nederlandse coureurs verloren. RIP Victor Steeman.” Bo Bendsneyder voegt toe: “Rust zacht lieve Victor. We hebben mooie momenten meegemaakt in het verleden die ik zal koesteren. Heel erg veel sterkte aan familie en vrienden.”