WK Superbikes schrapt Imola van kalender, twee races verplaatst

Het is geen verrassing dat de race op Imola, waar op 8, 9 en 10 mei gereden zou worden, niet door kan gaan. Italië is zwaar getroffen door het coronavirus en prioriteiten daar liggen op dit moment niet bij het organiseren van grote evenementen. Eerder werd de Italiaanse GP voor de MotoGP op het circuit van Mugello ook al uitgesteld. Men is wel voornemens die op een later moment nog in te halen als de omstandigheden het toelaten. Eerder werd de ronde in Losail ook al definitief van de kalender geschrapt.

Voor de races op MotorLand Aragon en het World Circuit Marco Simoncelli in Misano zijn wel vervangende data geprikt. Aragon is geplaatst in het weekend van 28, 29 en 30 augustus, een week nadat het WK Superbikes naar Assen komt. De races in Misano zijn anderzijds verplaatst naar november, daar moet op 6, 7 en 8 november de seizoensfinale verreden worden. De eerstvolgende race van het WK Superbikes is nu de Britse ronde op het iconische circuit Donington Park. Dat evenement staat gepland voor het eerste weekend van juli.

In een verklaring liet WSBK-promotor Dorna vorige week weten dat het alleen in het uiterste geval wil denken aan het annuleren van het seizoen.

De voorlopige kalender van het WK Superbikes ziet er nu zo uit: