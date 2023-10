Het WSBK-seizoen 2024 trapt af in Australië, waar Phillip Island van 23 tot 25 februari de seizoensopener organiseert. Een week eerder vindt op datzelfde circuit een pre-season test plaats. Na drie seizoenen heeft het kampioenschap afscheid genomen van het Mandalika Circuit in Indonesië, vermoedelijk vanwege de financiële problemen van het circuit. Ook de Argentijnse WSBK-ronde is geschrapt, in dit geval om politieke redenen.

Het vertrek van de twee overzeese evenementen is opgevangen met twee nieuwe races in Europa. Het nieuwe Balaton Park Circuit organiseert in augustus de achtste ronde van het seizoen. Daarmee keert Hongarije na een afwezigheid van meer dan drie decennia terug op de WSBK-kalender. De toevoeging van Cremona betekent dat Italië tweemaal bezocht wordt. Het 3,4 kilometer lange circuit organiseert in september haar eerste WSBK-evenement. Cremona neemt de plek in van Imola, het enige Europese circuit wat van de kalender verdwijnt. Alle andere races zijn behouden gebleven, al is de volgorde wel wat door elkaar gegooid.

Assen en Barcelona zijn van plek gewisseld. Het Spaanse circuit organiseert nu de tweede race van het jaar, als vervanger van Mandalika. De populaire race op het TT Circuit in Assen vindt plaats in het weekend van 19 tot 21 april. Donington Park en Most staan als back-to-backs op de kalender, terwijl Portimao naar voren is gehaald. Magny-Cours splitst de twee nieuwkomers. Het seizoen wordt op Spaanse bodem afgesloten met de races in Aragon en Jerez. De finale vindt plaats van 11 tot 13 oktober, een relatief vroeg einde van het seizoen.

WSBK-kalender 2024:

Datum Land Circuit 23-25 februari Australië Phillip Island 22-24 maart Spanje Barcelona 19-21 april Nederland Assen 14-16 juni Italië Misano 12-14 juli Groot-Brittannië Donington 19-21 juli Tsjechië Most 9-11 augustus Portugal Portimão 23-25 augustus Hongarije Balaton* 6-8 september Frankrijk Magny-Cours 20-22 september Italië Cremona* 27-29 september Spanje MotorLand Aragón 11-13 oktober Spanje Jerez * afhankelijk van definitieve goedkeuring circuit