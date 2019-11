WK Superbikes keert terug naar Oschersleben

Het is voor het eerst sinds 2016 dat het WK Superbikes terugkeert op Duitse bodem, destijds werd de wedstrijd gehouden op de Lausitzring. Ook Oschersleben heeft een geschiedenis in het WK Superbikes. Van 2000 tot 2004 deed de snelste productieklasse het circuit aan. Het raceweekend wordt in 2020 gehouden van 31 juli tot en met 2 augustus.

Gregorio Lavilla, Executive Director van het WK Superbikes, zei: “Ik ben blij dat het kampioenschap terugkeert naar Oschersleben, een plek waar ik persoonlijk mooie herinneringen aan heb. Dit deel van Duitsland is enthousiast als het gaat om motorsport en het is fijn dat we ze met het WSBK weer actie voor kunnen schotelen. Ik kijk uit naar een spektakel voor het Duitse publiek en heb zin om de klasse voor het eerst in drie jaar weer op Duitse bodem te zien.”

Eerder deze maand werd er al een ronde op het circuit van Barcelona toegevoegd. Het WK Superbikes moet de nieuwe kalender nog definitief maken, maar Buriram en Laguna Seca verdwijnen naar verluidt van het nieuwe wedstrijdschema.