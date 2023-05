WK Superbikes-kampioen Bautista blijft Ducati ook in 2024 trouw

Na zijn vertrek uit de MotoGP eind 2018 stapte Alvaro Bautista over naar het WK Superbikes, waar hij in eerste instantie voor het fabrieksteam van Ducati aan de slag ging. Daarna volgden twee povere seizoenen in dienst van Honda, waarna hij begin 2022 terugkeerde bij de Italiaanse fabrikant. Op de Panigale V4.R domineerde hij het seizoen met maar liefst vijftien overwinningen en in totaal 31 podiumplaatsen in 36 races, terwijl hij slechts tweemaal uitviel. Het leidde tot zijn eerste wereldtitel in het WK Superbikes.

Ook dit jaar is Bautista weer hard op weg naar de wereldtitel, want van de eerste negen races won hij er al acht. Daardoor heeft hij een voorsprong van 56 punten opgebouwd richting naaste achtervolger Toprak Razgatlioglu. Het contract van de Spanjaard loopt aan het eind van 2023 echter af en recent heeft hij de geruchten over een pensioen gevoed door te stellen dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. Toch gaat de inmiddels 38-jarige Bautista donderdag bekendmaken dat hij zijn carrière nog niet gaat beëindigen.

In de aanloop naar het WSBK-treffen in Barcelona van aankomend weekend wordt donderdag namelijk bekendgemaakt dat Bautista en Ducati het aflopende contract hebben verlengd tot en met eind 2024. De deal is naar verluidt tijdens het vorige raceweekend in Assen al beklonken, maar de coureur uit Talavera de la Reina wilde tot zijn thuisrace in Barcelona wachten om dat naar buiten te brengen. De zeer succesvolle samenwerking, die in iets meer dan twee volledige seizoenen maar liefst 37 overwinningen opleverde, ook in 2024 een vervolg. Zo blijft Bautista in ieder geval tot vlak voor zijn veertigste verjaardag op hoog niveau racen.

Voor debuut in het WK Superbikes was Bautista jarenlang vaste klant in de Grand Prix-paddock. Hij debuteerde in 2002 met Atlético de Madrid in de 125cc, waarna hij drie volledige seizoenen voor de renstal van voetballer Clarence Seedorf reed. Na het behalen van de 125cc-wereldtitel in 2006 volgde promotie naar de 250cc, waarin hij in 2008 zijn beste resultaat behaalde door achter Marco Simoncelli tweede te worden in het kampioenschap. In 2010 debuteerde Bautista vervolgens in de MotoGP, waarin hij in negen seizoenen de eer verdedigde voor Suzuki, Gresini Honda, Aprilia en Aspar Ducati.