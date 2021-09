WK Superbikes-coureur Chaz Davies gaat met pensioen

De 34-jarige Davies maakte het nieuws bekend tijdens een speciaal ingelaste persconferentie voorafgaand aan de WSBK-ronde van dit weekend in Jerez. Davies raakte vorige week in Barcelona geblesseerd tijdens de Superpole-race op zondagochtend. Hij brak bij die val twee ribben. De Britse coureur was toch al bezig aan een moeilijk seizoen nadat hij vorig jaar weggestuurd werd bij het Ducati-fabrieksteam. Dit seizoen komt hij voor Go Eleven Ducati in actie.

“Het is aan de ene kant jammer, aan de andere kant is het ook mooi dat dit mijn laatste seizoen in WSBK is”, aldus Davies. “Het is geen eenvoudige beslissing geweest, ik heb er lang over nagedacht. Ik geloof dat je klaar bent als je klaar bent. De timing is nu juist om deze beslissing te nemen. Er zijn veel argumenten, maar ik heb behoorlijk lang nagedacht of dat het de juiste beslissing was. Ik weet vrij zeker dat dit het moment is. Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk.”

Davies was in recente jaren een van de meest succesvolle coureurs in het WSBK. Hij scoorde sinds zijn debuut in 2012 maar liefst 32 overwinningen. In 2015, 2017 en 2018 eindigde hij op de tweede plaats in het kampioenschap. Voor zijn WSBK-debuut werd Davies in 2011 wereldkampioen in de Supersport-klasse.