Definitief geen WK Superbike op TT Circuit Assen in 2020

Het is voor het eerst sinds 1992 dat het WK Superbike niet neerstrijkt op het TT Circuit. De legendarische omloop in Drenthe heeft sindsdien altijd op het programma gestaan en was het circuit waar de meeste achtereenvolgende races in het kampioenschap zijn gehouden. In het persbericht verklaarde men dat er uitvoerig gesproken is over een alternatieve datum, maar dat men vanwege de coronamaatregelen niet tot een passende oplossing is gekomen.

Naast Assen gaan ook de races in Engeland en Qatar niet door. Het is voor het eerst sinds de oprichting van het WK Superbike dat er geen race op Britse bodem wordt gehouden. Het WSBK-seizoen gaat volgende week verder met de tweede ronde op het circuit van Jerez, waar de MotoGP dit weekend haar tweede wedstrijd afwerkt.

Het WK Superbike werd na de openingswedstrijd op Phillip Island stilgelegd. Er staan nu nog acht weekenden op het programma. Het seizoen zou worden afgesloten met de races in Italië en Argentinië. Het heeft er alle schijn van dat de geplande MotoGP-race in Argentinië niet doorgaat, de ronde van het WK Superbike lijkt daarmee zeer waarschijnlijk ook te vervallen.