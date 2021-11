WK Superbike eind april naar Assen op voorlopige kalender 2022

De afgelopen twee jaar ondervond het WK Superbike natuurlijk de nodige hinder van het coronavirus en de daaraan gekoppelde reisbeperkingen. Pas eind 2021 konden er – voor het eerst sinds begin 2020 – weer races buiten Europa worden georganiseerd. Inmiddels zit het seizoen 2021 erop en zijn er toch dertien evenementen afgewerkt, waarin Toprak Razgatlioglu zich voor het eerst tot kampioen kroonde.

Ook in 2022 hoopt het WK Superbike weer dertien races te organiseren, zo blijkt uit de voorlopige kalender die donderdag werd gepubliceerd. De planning is dat het seizoen op 4 en 5 april wordt afgetrapt met een test op Motorland Aragon, waar tussen 8 en 10 april ook de eerste races verreden worden. Daarna reist het circus af naar TT Circuit Assen, dat tussen 22 en 24 april de tweede ronde van het kampioenschap organiseert. Ook in de daaropvolgende maanden blijft het WSBK in Europa met races in Portugal, Italië, Groot-Brittannië, Tsjechië, Frankrijk, Spanje en nogmaals Portugal.

Tussen 21 en 23 oktober staat het eerste WK Superbike-weekend van 2022 buiten Europa gepland met een bezoek aan Circuito San Juan Villicum in Argentinië. Drie weken later volgt het tweede bezoek aan Mandalika International Street Circuit in Indonesië. Daarnaast zijn er nog twee races op de kalender die nog geen datum hebben. De eerste is de terugkeer van het WSBK naar Phillip Island, van de andere is ook nog niet bekend in welk land en op welk circuit de race verreden wordt.

Voorlopige kalender WK Superbike 2022

Datum Land Circuit 8-10 april Spanje Motorland Aragon 22-24 april Nederland TT Circuit Assen 20-22 mei Portugal Estoril 10-12 juni Italië Misano 15-17 juli Groot-Brittannië Donington Park 29-31 juli Tsjechië Autodrom Most 9-11 september Frankrijk Magny-Cours 23-25 september Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 7-9 oktober Portugal Portimao 21-23 oktober Argentinië San Juan Villicum 11-13 november Indonesië Mandalika n.n.b. Australië Phillip Island n.n.b. n.n.b. n.n.b.