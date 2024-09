WK-leider World Superbike mist races in Magny-Cours door blessure

Kort na de start van de tweede vrije training voor het World Superbike-weekend in Magny-Cours ging Toprak Razgatlioglu bij het aanremmen van de vijftiende bocht onderuit. De val leek op zichzelf redelijk onschuldig, totdat de Turk via het gras hard tegen een muur gleed. Hij stapte de rest van de sessie niet meer op zijn BMW en werd na een onderzoek in het medisch centrum op het circuit zelfs overgebracht naar een lokaal ziekenhuis. Daar werd een klaplong geconstateerd bij Razgatlioglu, die vervolgens door het medische team van het World Superbike niet fit werd verklaard. Hij mag de rest van het weekend dus niet meer in actie komen en mist dus de drie races op Franse bodem.

Het ontbreken tijdens de World Superbike-races in Magny-Cours is een hard gelag voor Razgatlioglu, die momenteel fier aan kop gaat in het kampioenschap. Van de 21 tot dusver verreden races heeft hij er maar liefst vijftien gewonnen. Ook was hij voor het raceweekend in Frankrijk bezig met een reeks van dertien overwinningen op rij. Deze knappe reeks - de langste zegereeks ooit in het World Superbike - komt dit weekend dus ten einde. Ook staat vast dat Nicolo Bulega, zijn voornaamste concurrent in de titelstrijd, een uitgelezen kans krijgt om iets van zijn achterstand goed te maken. De nieuwkomer van Ducati kijkt echter al tegen een achterstand van 92 punten aan ten opzichte van Razgatlioglu, die wel weet dat hij over twee weken in Cremona nog steeds WK-leider is.

Razgatlioglu was eerder op vrijdag nog uitstekend begonnen aan zijn raceweekend in Magny-Cours door in de eerste vrije training de snelste tijd op de klokken te zetten. Met 1.36.347 was de fabrieksrijder van BMW ruim drie tienden van een seconde sneller dan Garrett Gerloff op de BMW van Bonovo. Michael van der Mark completeerde de volledig uit BMW's bestaande top-drie op ruim zes tienden achterstand. In de tweede oefensessie zorgde de Nederlandse teamgenoot van Razgatlioglu dat er opnieuw een BMW op de eerste positie stond. Van der Mark noteerde 1.36.010 en troefde met die tijd Bulega en Gerloff af.

Het World Superbike werkt dit weekend in Magny-Cours drie races af. De eerste hoofdrace wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur verreden, op zondag volgen de superpole-race (11.00 uur) en de tweede hoofdrace (15.30 uur).