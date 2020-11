WK Superbikes trapt seizoen 2021 af op TT Circuit Assen

Het coronavirus had grote invloed op het verloop van het WSBK-seizoen 2020, dat op 29 februari en 1 maart nog begon in Australië. Daarna werd de ene na de andere race afgelast. Uiteindelijk slaagde het kampioenschap erin om het seizoen op 1 en 2 augustus te hervatten in Jerez. Uiteindelijk wist de internationale motorsportfederatie FIM ook met een kalender met acht ronden te komen. Tijdens de laatste ronde van het seizoen op Estoril werd Jonathan Rea voor het zesde jaar op rij kampioen, voor Scott Redding en Chaz Davies.

Ook voor het seizoen 2021 houdt de FIM rekening met een verstoring van de plannen door het coronavirus. Alle data, evenementen en ook de aanwezigheid van toeschouwers zijn daarom nog onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden en autoriteiten. Ook is er gekozen om eerst het hele Europese deel van de kalender af te werken, voordat er buiten Europa geracet wordt. Na een test op 31 maart en 1 april op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt het WSBK-seizoen tussen 23 en 25 april 2021 gestart op TT Circuit Assen. Dat moet de eerste van dertien ronden worden. Via Estoril en Motorland Aragon reist de World Superbikes tussen 11 en 13 juni af naar Misano. Drie weken later volgt een bezoek aan Donington Park.

Na een pauze van twee maanden gaat het seizoen tussen 3 en 5 september verder op Magny-Cours, gevolgd door bezoeken aan Barcelona en Jerez. Begin oktober worden de enige triple header en ook meteen het Europese seizoen afgerond op Portimao. Tussen 15 en 17 oktober komt het circus in actie op Circuito San Juan Villicum in Argentinië, vier weken later volgt een ronde op het Mandalika Street Circuit in Indonesië. Daarnaast staan er nog twee races op de kalender die nog geen datum hebben: de eerste is Phillip Island in Australië, de tweede betreft een race waarvan de locatie nog aangekondigd gaat worden.

Voorlopige kalender World Superbike 2021