Volop verschuivingen in rijdersveld voor herstart WK Superbikes

Leon Camier en Barni Ducati zijn tot overeenstemming gekomen hun samenwerking dit seizoen niet te vervolgen. De Brit zou dit seizoen voor het privéteam rijden nadat hij in 2019 zijn zitje bij Honda kwijtraakte. De Britse coureur begon echter gehavend aan het seizoen nadat hij tijdens de wintertest in Aragon ten val kwam en daarbij zijn pols en schouder brak.

Tijdens de seizoensopener op Phillip Island kwam hij slechts dertien ronden in actie tijdens de tweede vrije training voordat hij door de artsen van de baan geplukt werd. De afgelopen maanden had de 33-jarige Brit de kans te herstellen, maar met het oog op de herstart van het seizoen is Camier nog niet fit genoeg om weer te starten. Barni moet daarom op zoek naar een vervanger. Camier mist voor het eerst sinds 2010 een WSBK-seizoen.

Daarnaast is voormalig MotoGP-rijder Jordi Torres zijn plek bij MIE Honda kwijtgeraakt. De Spanjaard zou vanaf de eerste Europese wedstrijd rijden op de Honda CBR1000RR-R, maar kan die job niet combineren met zijn activiteiten in MotoE, waar hij voor de renstal van Sito Pons rijdt. MIE heeft om die reden besloten om Torres te vervangen. Lorenzo Gabellini is door de renstal aangetrokken als vervanger, de 20-jarige piloot kwam voor Althea uit in het Italiaanse Superbike-kampioenschap.

Christophe Ponsson heeft voor het eerste WSBK-raceweekend in augustus een wildcard weten te bemachtigen. De Fransman, die in 2018 eenmalig in actie kwam tijdens een MotoGP-race en veel te langzaam was, rijdt op een Aprilia RSV4 1000 van Nuova M2 Racing. Het is voor het eerst sinds 2018 dat er weer een Aprilia op de grid van het WK Superbikes verschijnt.