Vijfde WSBK-zege op rij voor Razgatlioglu, Van der Mark in top-tien

Net als vier weken geleden in Misano slaagde Toprak Razgatlioglu er op Donington Park in om pole-position voor zich op te eisen. De BMW-rijder deed dat oppermachtig door als enige onder de 1 minuut en 25 seconden te duiken en meer dan een seconde van het ronderecord te halen. Nicolo Bulega en Scott Redding vergezelden Razgatlioglu zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd op de eerste startrij. Michael van der Mark, de Nederlandse teamgenoot van de polesitter, mocht vanaf de zesde positie aan de race beginnen.

De openingsfase van de eerste WSBK-race in Groot-Brittannië begon voor Van der Mark niet geweldig. Hij kwam wel goed van zijn plek, maar in het gedrang van de openingsfase viel hij al snel terug naar de elfde positie. Intussen begon Razgatlioglu sterk door kopstart te pakken, voor Redding, Andrea Locatelli en Bulega. Laatstgenoemde kwam in de tweede ronde al naar de tweede positie, terwijl Redding er in de vijfde ronde aan moest geloven in gevecht om P2. De Bonovo BMW-rijder werd daarbij wel gedwongen om gebruik te maken van de uitloopstrook. Dat gebeurde overigens al op een achterstandje ten opzichte van Razgatlioglu, die al snel een paar seconden wegreed bij de concurrentie.

De strijd om de tweede positie was echter nog niet voorbij, want de als negende gestarte Alex Lowes meldde zich al snel in het gevecht. De Kawasaki-rijder kreeg in de twaalfde ronde de derde plek al cadeau van Redding, die even wijd ging in de laatste bocht. Twee ronden later moest ook Bulega eraan geloven, waardoor Lowes voor eigen publiek naar de tweede stek kwam. Intussen kwam ook regerend kampioen Alvaro Bautista naar voren vanaf zijn tegenvallende elfde startpositie. De Ducati-rijder knokte zich eveneens langs Redding om de vierde positie over te nemen in de negentiende ronde, waarna Bulega met nog twee ronden voor de boeg ook gepasseerd werd door zijn teamgenoot.

Het gebeurde ver achter Razgatlioglu, die uiteindelijk met 11,4 seconden voorsprong over de finish kwam om zijn vijfde opeenvolgende zege te boeken. Lowes en Bautista completeerden het podium in Donington, waar Bulega dus genoegen moest nemen met de vierde plek. Zesvoudig kampioen Jonathan Rea behaalde met P5 zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver, voor Yamaha-teamgenoot Andrea Locatelli en Danilo Petrucci. Dominique Aegerter werd achtste, terwijl Van der Mark - mede door technisch malheur bij Redding - uiteindelijk als negende over de finish kwam. Remy Gardner voltooide de top-tien in de eerste race, waarin ook Andrea Iannone, Axel Bassani, Iker Lecuona, Garrett Gerloff en Michael Ruben Rinaldi punten scoorden.

Het World Superbike-weekend op Donington Park wordt zondag om 12.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de superpole-race.

Uitslag race 1 World Superbike Donington Park