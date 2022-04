Vijf zaken om op te letten tijdens het WK Superbikes in Assen

Het TT Circuit in Assen is voor de dertigste keer gastheer voor het grootste kampioenschap met productiemotoren en zit dit jaar weer traditioneel aan het begin van het seizoen. Twee weken geleden werden de eerste races van het seizoen verreden in Aragon. Alvaro Bautista was daar na zijn terugkeer bij Ducati de sterkste, maar dat is niet bepaald een garantie voor succes in Assen. De Spanjaard krijgt flinke tegenstand en er zijn meerdere coureurs die in deze vroege fase wel een sterk weekend kunnen gebruiken. Het belooft bovendien prachtig weer te worden. Kortom: alle ingrediënten voor een heerlijk motorsportweekend op het TT Circuit.

Dit zijn de belangrijkste zaken om op te letten tijdens het WorldSBK-weekend in Assen.

Het favoriete jachtterrein van Jonathan Rea

Er waren jaren dat het WK Superbikes niet bepaald tot de verbeelding sprak qua spanning, maar dat is definitief verleden tijd. We zijn namelijk getuige van een prachtig tijdperk. Zesvoudig wereldkampioen Jonathan Rea domineert niet langer, maar moet harder dan ooit vechten om zijn plek aan de top vast te houden. Dat gaat hem overigens goed af, maar het TT Circuit is favoriet jachtterrein van de Noord-Ier. Rea stond de laatste vijftien races die verreden werden in Assen op het podium. De Kawasaki-man heeft Assen bovenaan zijn lijst van favoriete circuits staan en wil dit weekend ook weer vlammen. “We moeten vergeten wat er tot nu toe gebeurd is, we gaan richting Assen en iedereen begint weer opnieuw. Dit is het WK Superbikes en werkelijk alles kan gebeuren”, zegt Rea, die twee overwinningen verwijderd is van zijn honderdste Kawasaki-zege.

Hoe Toprak Razgatlioglu zich gaat terugvechten in Assen

Het TT Circuit is traditiegetrouw goed jachtterrein voor Yamaha, maar Toprak Razgatlioglu heeft er nog geen grote successen geboekt. “Vorig jaar was dit geen goed weekend voor mij, maar ik denk dat we dit jaar sterker kunnen zijn”, aldus Razgatlioglu. Dat zal ook moeten voor de Turk. Het seizoen is nog lang, maar hij heeft al achttien punten achterstand na het weekend in Aragon. Op een Superbike heeft hij nog geen race gewonnen op het TT Circuit, maar in 2017 boekte hij op het Drentse asfalt wel zijn eerste Superstock 1000-overwinning. Vorig seizoen clashte de coureur in de eerste bocht van de tweede race met Yamaha-collega Garrett Gerloff.

Tekst loopt door onder de foto

Michael van der Mark in gevecht met oud-teamgenoot Alex Lowes en Ducati-coureur Michael Ruben Rinaldi

De terugkeer van Michael van der Mark voor volle tribunes

Na zijn vervelende ongeluk met de mountainbike stond Michael van der Mark de afgelopen weken aan de kant. Hij ontbrak tijdens de testen en moest ook de openingswedstrijd in Aragon aan zich voorbij laten gaan. Dit weekend is Van der Mark echter weer van de partij en dat is goed nieuws voor BMW. Het merk kende geen best weekend in Aragon, mede omdat Van der Mark als referentie voor nieuwkomer Scott Redding ontbrak. Vorig jaar liet Van der Mark zien dat BMW wel degelijk uit de voeten kan op Assen. Hij werd vierde en zesde in beide hoofdraces. Hoe het dit jaar loopt, is voor iedereen een vraagteken. Van der Mark beweegt zich nog op krukken door de paddock maar heeft donderdag groen licht gekregen van de artsen.

Het herstel van BMW en Scott Redding na een dramatisch openingsweekend

Dat Van der Mark door een beenblessure aan de kant stond, was buitengewoon problematisch voor BMW. Het team had met Scott Redding een nieuwe coureur aan boord gehaald en Van der Mark had als referentie moeten dienen. Voor Redding om op snelheid te komen, maar ook om te bevestigen dat de problemen van vorig jaar opgelost waren met de vernieuwde motorfiets. Zover is het helaas nog niet. Aragon was dramatisch voor Redding, die zich na de race van zondag niet eens meer liet zien voor de toegestroomde pers. “De feedback van Michael is belangrijk voor de prestaties van de M 1000 RR, zeker voor Scott”, zegt teambaas Marc Bongers, die als Nederlander ook zijn thuisrace viert. “Na een lastige seizoensopener hebben we de data geanalyseerd en Scott werkt samen met zijn team heel hard om de situatie te verbeteren. We hebben een goede basis, maar in Assen moeten we de volgende stap zetten.”

Kans op Nederlands succes in supportklassen

Het WK Superbikes is natuurlijk het hoofdmenu van het weekend in Assen, maar de supportklassen zijn vaak minstens zo interessant. Het openingsweekend in Aragon leverde een schitterende strijd op tussen Lorenzo Baldassarri en regerend wereldkampioen Dominique Aegerter, die uitkomt voor het Nederlandse Ten Kate Racing. In het WK Supersport staan er eveneens twee Nederlanders aan de start. Glenn van Straalen is van hen de meest in het oog springende coureur. Hij werkte een heel solide weekend af in Aragon met twee vierde plaatsen in de races. De coureur uit Hoogkarspel jaagt dit weekend in Assen op zijn eerste Supersport-podium. Voormalig Supersport300-wereldkampioen Jeffrey Buis kende een moeilijk weekend in Aragon, maar is ook pas begonnen aan zijn eerste volledige seizoen in de zwaardere klasse. Hij maakte halverwege vorig jaar de overstap en is vooral aan het zoeken naar ervaring.

In het WK Supersport 300 is Victor Steeman van de Nederlanders de man om in de gaten te houden. De coureur uit Zevenaar reed een goed eerste weekend. Hij begon met de vierde plek in de eerste race, maar eindigde in de tweede race buiten de punten. Steemans beste resultaat op het TT Circuit is P8, iets waar hij dit weekend zeker verandering in wil brengen. Ruben Bijman is bij MTM Kawasaki een van de andere Nederlanders die aan de start komt.

EAB-coureur Glenn van Straalen maakte in Aragon indruk met twee vierde plekken. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images