Rea domineert eerste WSBK-race Portimao, Van der Mark derde

Rea had zich al op sterke wijze naar pole-position getraind en in de twintig ronden tellende race wist eigenlijk niemand de Brit te bedreigen. Bij de start wist de Kawasaki-rijder Razgatlioglu van het lijf te houden en daarna begon hij langzaam een gat op te bouwen richting zijn achtervolgers. Na vijf ronden was het gaatje tussen Rea en de Yamaha op P2 al 1,4 seconden en halverwege de race had de regerend kampioen al 2,4 seconden marge. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong meer dan vijf seconden, waardoor hij zijn eerste zege in een hoofdrace in 2020 pakte. Wel zegevierde Rea al twee keer als eerste in een Superpole-race.

Razgatlioglu eindigde op de tweede positie, voor teamgenoot Van der Mark. De Nederlander kende geen geweldige start en zag Loris Baz voorbijkomen. In de zevende ronde maakte hij bovendien een foutje, waardoor hij tot de zesde positie terugviel. Vanaf de tiende ronde begon Van der Mark echter aan een inhaalrace. In dezelfde ronde wist hij de Kawasaki van Alex Lowes en de Ten Kate Yamaha van Baz weer te passeren, en drie ronden later pakte hij de derde plek Redding terug. Aan de finish zou Van der Mark ook de derde positie bezetten.

Redding viel in de slotfase van de race nog verder terug. Eerst ging Lowes aan hem voorbij in de zestiende ronde, waarna ook Ducati-rijder Michael Ruben Rinaldi en Baz hem nog passeerden. Kampioenschapsleider Redding werd zodoende zevende, gevolgd door BMW-rijder Tom Sykes. De top-tien werd gecompleteerd door Alvaro Bautista op de Honda en Eugene Laverty, die voor het eerst in de top-10 eindigde namens BMW.

Het WSBK-weekend op Portimao gaat zondagmiddag verder met de Superpole-race, die om 12.00 uur van start gaat.

Uitslag World Superbike Algarve - race 1