Verplichte bandenwissel tijdens ingekorte WSBK-races Phillip Island

Het circuit van Phillip Island is komend weekend het decor voor het eerste raceweekend van het WK Superbikes in 2024. Er staan drie races gepland op de Australische omloop: twee hoofdraces en een kortere superpolerace. Voor de twee hoofdraces heeft de organisatie van het kampioenschap voor productiemotoren echter besloten om de race-afstand in te korten van 22 naar 20 ronden. Bovendien mogen de rijders maximaal elf ronden op een achterband rijden, waardoor er dus ook een verplichte pitstop is toegevoegd aan deze twee races. Daarnaast krijgen alle rijders twee extra sets banden.

De aanleiding voor dit besluit is de nieuwe asfaltlaag die deze winter is neergelegd op Phillip Island. Hierdoor is er aanmerkelijk meer grip dan in het verleden, maar het gevolg ervan is ook dat de achterbanden behoorlijk op hun donder krijgen. Dat is eerder deze week tijdens een test gebleken. Om te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt, is besloten om een maximale stintlengte van elf ronden in te voeren. Voor het WK Supersport geldt zelfs een maximale stintlengte van tien ronden. Dat houdt in dat er in beide kampioenschappen verplicht een pitstop met bandenwissel gemaakt moet worden. Tijdens de races van het WK Superbikes moeten de rijders dus tussen de negende en elfde ronde naar de pits komen voor hun bandenwissel. Rijden ze langer dan elf ronden met dezelfde achterband, dan volgt diskwalificatie.

"De prestaties van het circuit met het nieuwe asfalt zijn bewonderenswaardig. De baanomstandigheden veranderen doordat er langzaam rubber wordt neergelegd, maar dat zorgt voor uitdagingen", zegt WSBK-directeur Gregorio Lavilla. "Doordat de banden eind november zijn verscheept om op tijd te zijn voor de eerste race, was er niet genoeg tijd om banden te ontwikkelen die bij deze huidige specifieke baanomstandigheden passen. We hebben de situatie nauwkeurig bekeken. Hoewel de omstandigheden zeker beter zijn geworden, zijn ze gezien de uitdagende en snelle aard van dit circuit niet genoeg verbeterd. Samen met de wedstrijdleiding, de FIM en het circuit van Phillip Island moeten we daarom kiezen voor de veiligste optie. Dat is van het grootste belang."

Het WK Superbikes begint vrijdag om 1.20 uur aan de eerste vrije training in Phillip Island. De kwalificatie en eerste race worden zaterdag om respectievelijk 3.00 uur en 6.00 uur afgewerkt, een dag later worden de superpolerace en de tweede hoofdrace om dezelfde tijden verreden.