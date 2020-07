Van der Mark kent productieve test: “Resultaat telt niet”

Voor het eerst sinds de openingswedstrijd op het circuit van Phillip Island kwamen Van der Mark en consorten weer in actie. Ditmaal op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een plek waar het WK Superbikes al een paar jaar niet meer geweest is. Voor Van der Mark was het dan ook even wennen op de Yamaha R1. Zijn snelste tijd was een 1.41.679, goed voor de zevende plaats. Van der Mark was 1.2 seconde langzamer dan wereldkampioen Jonathan Rea, die de snelste tijd klokte.

“Het was fijn om weer op de motor te zitten, dat was even geleden en het was ook bijna tien jaar geleden dat ik hier in Barcelona voor het laatst gereden had”, verklaarde Van der Mark. “Het was allemaal vrij nieuw. We hadden veel nieuwe zaken te proberen tijdens de test en ik denk dat we redelijk tevreden kunnen zijn, ook al komt dat niet helemaal naar voren in de uitslagen. We hadden veel ontwikkelingen en we waren ons aan het focussen op de motor, de jongens op de fabriek hebben de afgelopen vier maanden hard gewerkt. Er was veel positiefs te vinden op de R1, ik ben blij dat we na vier maanden weer gereden hebben. Nu kijk ik vooral uit naar de herstart op het circuit van Jerez."

Het WK Superbikes gaat in het eerste weekend van augustus verder met een raceweekend op het circuit van Jerez. Daarna staan nog eens zeven raceweekenden op het programma, het is niet bekend of er later dit jaar nog op het TT Circuit in Assen gereden gaat worden.