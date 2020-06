Van der Mark en Bendsneyder weer in actie op TT Circuit

Na maanden van onvrijwillige stilte mochten de professionele motorcoureurs die ons land rijk is vandaag weer de baan op. Van der Mark kwam eind februari voor het laatst in actie toen men nietsvermoedend aan het WSBK-seizoen begon, een week later was de situatie al een stuk serieuzer toen de MotoGP-coureurs niet naar Qatar konden afreizen. Bendsneyder kwam daar nog wel in actie met zijn Moto2-team NTS RW Racing en scoorde uitgerekend daar het beste Moto2-resultaat van zijn carrière.

Sindsdien stonden de rijders dus stil. Vorige maand maakte de KNMV bekend welke rijders weer in actie konden komen. Een groot deel van die rijders kwam woensdag in actie op het TT Circuit, dat voor dit seizoen volledig opnieuw geasfalteerd is. De track day was georganiseerd door de KNMV, net zoals de motorsportbond dat eerder ook deed voor de motorcrossers. Van der Mark en Bendsneyder reden hun rondjes op standaardmachines waarmee ze gedurende de wintermaanden ook trainen.

Van der Mark zei: “Het is geweldig om weer op de motor te zitten. Het is het beste gevoel van de wereld en het is lang geleden sinds Australië. Vandaag hebben we benut om weer op stoom te komen, het tempo te vinden. De Nederlandse federatie heeft een mooie dag gekozen zodat we weer konden rijden in Assen, dit circuit is nu eenmaal een van mijn favorieten. Het is compleet opnieuw geasfalteerd, ik weet zeker dat we hier snelle ronden gaan rijden als we weer gaan racen.”

Bendsneyder had vorige week al wat meters gemaakt op het juniorcircuit van het TT Circuit, maar was maar wat blij om nu weer met de grote motor in actie te komen. “Het was even wennen, maar na een paar rondjes was het als vanouds en zat ik op mijn gewone rondetijden. Het was ook fijn dat er nog anderen reden. Met Michael van de Mark heb ik er een leuk gevecht van kunnen maken. Helaas heb ik maar drie sessies van veertig minuten kunnen rijden. Het nieuwe asfalt op het TT Circuit is top, maar er lagen nog wat losse steentjes en eentje daarvan kwam tegen de radiateur, waardoor ik de laatste twee sessies moest uitzitten. We gaan de motor fiksen en hopelijk kan ik ergens in de komende twee weken nog een keer meedoen aan een trackday. Wellicht weten we dan ook meer over het doorgaan van het seizoen.”

Red Bull Rookies-coureurs Zonta van den Goorbergh en Colin Veijer kwamen ook in actie tijdens de testdag op het TT Circuit. Ook de Nederlandse rijders uit het WK Supersport en WK Supersport 300 kwamen in actie.