Razgatlioglu wint ook tweede WSBK-race Donington na val Rea

Na zijn zege in de Superpole-race mocht Rea de tweede race van de World Superbikes op Donington Park vanaf pole-position beginnen. De Kawasaki-rijder pakte bij de start de koppositie, terwijl Razgatlioglu vanaf de zesde startpositie naar de tweede plek klom. Hij werd gevolgd door Tom Sykes, Garrett Gerloff, Leon Haslam en Michael van der Mark. De Nederlander mocht als derde aan de race beginnen, maar gaf direct een drietal plaatsen prijs.

Vooraan hield Rea de leiding drie ronden lang vast, want in de vierde ronde zag hij Razgatlioglu voorbij komen. De Turk zou er echter niet in slagen om een gat te slaan met de kampioenschapsleider, die in de tiende ronde een succesvolle tegenaanval inzette. Lang kon Rea daar niet van genieten, want kort daarna maakte hij een zeldzame valpartij mee. Hij kon zijn race nog wel vervolgen, maar zou als twintigste en laatste rijder aan de finish komen.

Voor Razgatlioglu was er daarna geen vuiltje meer aan de lucht en hij pakte relatief onbedreigd zijn tweede zege van het weekend op Donington. Aan de finish had de Yamaha-rijder ruim twee tellen voorsprong op merkgenoot Garrett Gerloff, die zijn tweede podiumplaats van het seizoen veroverde. De derde en laatste plek op het podium werd ingenomen door Sykes, die daarmee de beste BMW-rijder was. Scott Redding reed een knappe inhaalrace vanaf de achttiende startpositie en werd vierde, gevolgd door Van der Mark. De BMW-fabrieksrijder reed een tijdje op de zevende positie, maar profiteerde van de val van Rea en ging daarna nog voorbij aan diens teamgenoot Alex Lowes. De Kawasaki-rijder werd zesde, voor Chaz Davies en Michael Ruben Rinaldi. Leon Haslam en Alvaro Bautista sloten de top-tien af.

Met zijn zege heeft Razgatlioglu de leiding in het kampioenschap overgenomen van Rea. De nieuwe leider staat op 183 punten, de voormalig leider blijft op 181 punten staan. Michael van der Mark staat met 81 punten op de achtste plek in de tussenstand. De volgende WSBK-ronde vindt over drie weken plaats op TT Circuit Assen.

Uitslag World Superbikes Donington - Race 2: