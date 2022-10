Razgatlioglu verslaat Bautista in Portimao, Van der Mark achtste

Jonathan Rea mocht de korte zondagse race van het WK Superbikes in Portimao vanaf pole-position aanvangen, maar bij de start raakte hij de koppositie meteen kwijt aan Toprak Razgatlioglu. Daar waar Rea niet bij machte bleek om de Yamaha bij te houden, moest de Turk aan kop al snel verdedigen ten opzichte van Alvaro Bautista. De WK-leider zette in de tweede ronde de aanval in op Razgatlioglu, die echter wist te counteren.

Daarmee was het nog niet gedaan voor de strijd vooraan. Vier ronden voor het einde kwam Bautista nogmaals langszij bij Razgatlioglu, die onder het remmen echter sterker was en zo de leiding behield. In de resterende ronden bleef Bautista druk zetten, maar een aanval zat er uiteindelijk niet meer in. Zo boekte Razgatlioglu zijn tweede overwinning van het weekend en de tiende van het seizoen. Ook verkleinde hij het gat in de titelstrijd met Bautista, die op een tiende achterstand tweede werd.

Daarachter moest Rea zich tevreden stellen met de derde plaats, gevolgd door Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes. Michael Ruben Rinaldi werd vijfde op de tweede Ducati, voor merkgenoot Axel Bassani en Andrea Locatelli. Michael van der Mark legde beslag op de achtste positie en was daarmee de beste BMW-rijder, voor Loris Baz op P9. De top-tien werd voltooid door Xavi Vierge, die als eerste Honda over de finish kwam.

Met de zege in de superpole-race heeft Razgatlioglu ook de pole-position bemachtigd voor de tweede langere race van het weekend, die zondag om 15.00 uur van start gaat. Bautista en Rea staan naast hem op de eerste rij, Van der Mark mag dan vanaf P8 vertrekken.

Uitslag WK Superbikes Portimao - Superpole-race