Toprak Razgatlioglu testte onlangs een MotoGP-motor van Yamaha tijdens een tweedaagse test op het circuit van Jerez. De Turk klokte snelle tijden en maakte indruk op onder meer Yamaha-racing director Lin Jarvis. In Assen blikt de coureur uitgebreid terug op zijn testsessie. "Ik heb ervan genoten", zegt de Turk, die eerder een MotoGP-machine aan de tand voelde, tegen onder meer Motorsport.com. "Toen hielp het weer niet mee, nu had ik meer geluk. Het was behoorlijk warm in Jerez. De baantemperatuur was daardoor ook hoog. Het was leuk en ik bedank Yamaha voor deze kans. Alle jonge rijders hebben deze droom en willen ooit een MotoGP-motor besturen. Dat is me gelukt."

De Turk is sinds 2018 een vast onderdeel van het WK Superbikes-veld. Na twee jaar bij Puccetti-Kawasaki kwam hij bij het fabrieksteam van Yamaha terecht. Met de R1 werd Razgatlioglu in 2021 kampioen en maakte daarmee een einde aan de titelreeks van Jonathan Rea. De 26-jarige coureur vertoont regelmatig zijn kunsten op de machine, vooral bij het remmen. Op de MotoGP-motor was dat vertrouwen er nog niet helemaal en daardoor besloot hij het rustig aan te doen. "Die motor is totaal anders dan een Superbike", vervolgt hij. "Een MotoGP-motor is stijver. De banden voelen ook compleet anders en daardoor ook de rijstijl. Op een Superbike is het meer stop-and-go. Met een MotoGP-motor moet je sneller door de bochten, daar probeerde ik me aan aan te passen."

Naast de rijstijl was ook de zitpositie op de M1 anders. "Die was wat ongewoon. Je zit erg hoog op de motor. Ik houd meer van de Superbike. Je 'zit' meer op die motor. Het remmen was met de MotoGP-machine dan wel weer leuk en op de tweede dag nóg leuker. Ik had wel moeite om na het remmen de bocht in te gaan. Omdat ik zo hoog op de motor zat, kon ik de bochten niet goed nemen omdat ik de limiet van de voorkant niet goed voelde."

Lastig aanpassen

Zijn snelste ronde werd uiteindelijk een 1.38.860. "Met de Superbike reed ik al 1.38.3. Deze motor was totaal anders, de banden en de zitpositie pasten niet bij mij", legt hij uit. "Ik zat niet lekker op de motor en was daarom niet bezig met rondetijden. Ik wilde gewoon mijn rondjes rijden. Ik geniet meer van de Superbike. Daar rijd ik al drie of vier jaar op. Ik vind het logisch dat ik meer van die motor geniet. Als een MotoGP-rijder van fabrikant wisselt, bijvoorbeeld van Honda naar Ducati, dan is het eenvoudiger om zich aan te passen. De motoren lijken meer op elkaar. Hetzelfde geldt voor het WK Superbikes. Ik rij nu op een Yamaha, daarvoor op een Kawasaki. Die rijstijlen verschillen ook niet veel. Ik kon me toen vrij snel aanpassen", herinnert Razgatlioglu zich.

Naast Jarvis was ook teammanager Massimo Meregalli van de partij en ook Andrea Dosoli, chef van het Yamaha Superbike-project, liet zijn gezicht in Spanje zien. "Het meest belangrijke voor mij was om na de test met ze een hapje te gaan eten", zegt Razgatlioglu, die de focus wel volledig op het WK Superbikes-kampioenschap legt. "Ik probeer weer te winnen. De start van het seizoen was niet slecht. Ik hoop in Assen weer voor de zege te kunnen strijden."

Jarvis maakte afgelopen weekend tijdens het MotoGP-weekend in Austin duidelijk welk plan er wordt gevolgd voor het MotoGP-seizoen 2024. Als vaste coureur Franco Morbidelli goed presteert, dan kan hij nog een jaar in het fabrieksteam rijden.