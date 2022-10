Razgatlioglu gelooft niet meer in titelkansen WK Superbike

Toprak Razgatlioglu moest zaterdag over grenzen gaan op het Villicum-circuit. De Ducati's zijn op het lange rechte stuk van de Argentijnse piste oppermachtig. Razgatlioglu had weliswaar de pole-position veroverd, maar verloor in Race 1 de leiding in de openingsronde aan Ducatist Bautista. Hij probeerde in bocht 9 terug te slaan, maar ging over het randje en gleed onderuit. Razgatlioglu stapte vervolgens weer op zijn Yamaha, om in de laatste ronde Loris Baz te beroven van het laatste WK-puntje.

In Argentinië staan zondag de Superpole-wedstrijd en Race 2 op het programma. In november volgen nog races in Indonesië en Australië. Razgatlioglu denkt niet dat hij in de resterende wedstrijden nog iets kan doen aan zijn achterstand in het kampioenschap. Hij concentreert zich nu op dagsuccessen, aldus de 26-jarige coureur. "We weten dat Bautista erg sterk is dit weekend en ook in Australië. In Mandalika denk ik dat hij geen groot voordeel zal hebben, omdat er geen lange rechte stukken zijn. Zondag zal ik het opnieuw proberen en vechten voor de overwinning. Ik denk niet aan het kampioenschap, want voor mij is alles klaar. Ik bekijk het nu race voor race en zal proberen om meer overwinningen te behalen dit seizoen."

Stuur beschadigd

Razgatlioglu geeft toe dat hij te gretig was in Race 1. Bautista vloog in de eerste ronde op het rechte stuk voorbij aan zowel Jonathan Rea, derde in de titelstrijd, als Razgatlioglu. Maar Razgatlioglu wilde zich niet gewonnen geven. De Yamaha-man neemt de volle verantwoordelijkheid voor de crash die daarop volgde. "Het was een grote fout van mij. Na twee jaar is het denk ik ook niet zo gek dat ik een keer een fout maak tijdens een race. Het was geen goede dag. Ik ben erg boos op mezelf, want het was de eerste ronde. Ik wilde Bautista weer passeren omdat hij een groot voordeel had op het rechte stuk. Ik probeerde [na de crash] terug te komen, maar mijn stuur stond niet op de juiste lijn. Het ene puntje is beter dan niets."

Bautista won Race 1 afgetekend, voor Rea. De Spanjaard leidt het WK met 473 punten. Razgatlioglu staat tweede met 393, met slechts zeven punten daarachter Rea (386). Zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd begint de Superpole-wedstrijd. Race 2 gaat om 20.00 uur van start.