Razgatlioglu domineert WSBK-kwalificatie Donington, Van der Mark zesde

Toprak Razgatlioglu domineerde het voorgaande weekend van het World Superbike in Misano door naast de pole-position ook alle drie de overwinningen voor zich op te eisen. De BMW-rijder veroverde zo de leiding in het kampioenschap en dus reisde hij ook als grote favoriet af naar Donington Park, waar dit weekend de vijfde ronde van het huidige seizoen wordt afgewerkt. Na afloop van de oefensessies was het echter Remy Gardner die de snelste tijd in handen had. De Yamaha-rijder had in de laatste vrije training ook een ronderecord gereden.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd stond vervolgens de superpole op het programma in Donington. De rijders kregen een kwartier om te proberen pole-position veilig te stellen, maar het duurde nog geen vijf minuten voordat het ronderecord alweer was gesneuveld. Ditmaal was het wel Razgatlioglu die een 1.24.892 noteerde, waarmee hij een volle seconde van de snelste WSBK-ronde ooit op Donington haalde. Die tijd was ruim voldoende om als snelste terug te keren naar de pits na de eerste run, want Alex Lowes was op de tweede stek ruim zeven tienden van een seconde langzamer. Dominique Aegerter volgde op de derde positie, voor Gardner, Andrea Locatelli en Michael van der Mark op de zesde positie.

In de tweede run zette Razgatlioglu nogmaals aan en wederom slaagde de Turk van BMW erin om zijn tijd aan de scherpen. Ditmaal zette hij 1.24.629 op de klokken, al was die verbetering niet eens nodig om pole-position veilig te stellen. Op meer dan een halve seconde achterstand wist Nicolo Bulega de tweede plek veilig te stellen, met de verrassende Scott Redding op de derde positie. Danilo Petrucci zag zijn vierde tijd geschrapt worden en zodoende schoof de gecrashte Sam Lowes op naar die positie. Op de tweede rij wordt hij vergezeld door Aegerter en Van der Mark. Locatelli, Jonathan Rea, Alex Lowes en Gardner completeren de top-tien.

De eerste race van het World Superbike op Donington Park begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag superpole World Superbike Donington Park