Sykes teamgenoot Van der Mark bij WSBK-team BMW

BMW haalde Sykes vorig seizoen binnen toen het fabrieksteam van het merk nieuw leven ingeblazen werd. Sykes stond vier keer op het podium met de nieuwe S1000RR en eindigde op de achtste plaats in het kampioenschap. De toekomst van de Brit was even onzeker toen Van der Mark eerder dit jaar aangekondigd werd, maar BMW heeft hem de voorkeur gegeven.

“Tom is vanaf het begin onderdeel geweest van ons team en is een belangrijke pilaar in dit project”, zei Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport-directeur. “We zijn blij dat we in 2021 door kunnen gaan waar we eind 2018 mee zijn begonnen. Het zorgt voor continuïteit en dat is belangrijk voor de succesvolle ontwikkeling van het merk. We hebben al veel bereikt en nu willen we helemaal het gat dichten met de koplopers. Met zijn kennis van de BMW S1000RR zal hij een flinke bijdrage leveren in dit proces.”

Het betekent dat Eugene Laverty aan het eind van dit seizoen moet vertrekken bij BMW, het is niet duidelijk wat hij gaat doen. Na Kawasaki is BMW het tweede team dat de line-up voor volgend seizoen al rond heeft. Kawasaki heeft Jonathan Rea en Alex Lowes reeds vastgelegd.

Het WK Superbikes gaat dit weekend verder met de races in Aragon.