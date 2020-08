Rea verslaat Razgatlioglu in Superpole-race Portimao

Rea en Razgatlioglu sloegen direct na de start van de tien ronden lange race een kloof ten opzichte van de achtervolgers en zij zouden strijden om de overwinning. In de eerste helft van de race kon de Turkse Yamaha-rijder de racewinnaar van zaterdag volgen, maar daarna kwam het voordeel van de Kawasaki naar voren. Met nog vijf ronden te gaan sloeg hij een kloof ten opzichte van Razgatlioglu en was de strijd om de overwinning min of meer beslist.

In de strijd om het laatste podiumplekje deed Loris Baz goede zaken. De Fransman wist Alex Lowes achter zich te houden. Scott Redding begon niet met de beste startpositie aan de Superpole-race, maar hij wist de schade te beperken en kwam als vijfde aan de finish.

In de slotfase van de race vochten Tom Sykes en Michael van der Mark om de zesde plaats. De BMW-man wist zijn plek succesvol te verdedigen en zodoende moest Van der Mark genoegen nemen met de zevende plaats. Leon Haslam werd achtste na een rondenlang duel met Michael Ruben Rinaldi. Garrett Gerloff pakte de tiende plaats.

De tweede WSBK-hoofdrace wordt zondagmiddag om 15.00 uur NL-tijd verreden.

Uitslag WK Superbikes Portimao - Superpole Race

