Drievoudig Superbike-kampioen Bayliss breekt wervel bij ongeluk

Bayliss was vrijdag aan het fietsen toen hij vermoedelijk frontaal tegen een andere fietser is gebotst die plotseling opdook tussen twee auto’s. De drievoudig Superbike-kampioen kan zich de crash zelf echter niet meer herinneren omdat hij na de klap het bewustzijn verloor.

Na het ongeval is Bayliss afgevoerd naar het ziekenhuis, waar geconstateerd werd dat hij de C4-wervel in zijn nek heeft gebroken. Inmiddels is de 52-jarige motorcoureur weer terug in zijn huis in Gold Coast, waar hij kan werken aan zijn herstel.

“Ik ben in orde en ik ben thuis, maar de crash betekent wel dat ik niet op een motorfiets kan klimmen voordat ik mijn armen en handen weer volledig kan bewegen”, laat Bayliss weten. “Ik wilde gewoon iedereen laten weten wat er gebeurd is, dat ik oké ben en dat ik zodra het kan weer terug in het leer zal zijn.”

Herstel

“Het is voor mij en mijn gezin een intens weekend geweest, maar ik ben gelukkig in orde en ik zal herstellen. Mijn artsen zijn heel positief, maar er ze kunnen nog geen indicatie geven hoe lang het gaat duren voor ik weer op de motor kan stappen. Misschien een paar maanden, misschien langer. Het hangt ervan af hoe het herstel verloopt zodra de botten genezen zijn.”

Bayliss won in 2008 zijn laatste van drie wereldtitels. Tegenwoordig is hij mede-eigenaar van het DesmoSport Ducati-team, dat in het Australisch Superbike-kampioenschap actief is met Bayliss’ zoon Oli en Mike Jones.