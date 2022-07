Superbike-kampioen Rea tekent nieuwe tweejarige deal bij Kawasaki

Er was al geen enkele aanwijzing dat Jonathan Rea zou willen stoppen, maar de Noord-Ier heeft dinsdag aan eventuele speculaties meteen een einde gemaakt. Rea heeft een nieuw tweejarig contract getekend waarmee hij tot het eind van 2024 verbonden is aan Kawasaki. Het team schrijft in de persverklaring dat de ‘voorgenomen ontwikkeling’ van de ZX-10RR een belangrijke rol heeft gespeeld in de beslissing van Rea om zijn huidige team trouw te blijven.

“Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract verlengd heb bij Kawasaki”, zegt Rea. “Dit is een fantastische samenwerking geweest, we hebben samen zoveel succes geboekt dat het bijna een natuurlijke stap is om door te gaan. Er was niet veel nodig om tot deze beslissing te komen. Het was meer een zaak van motivatie. Wat moet ik doen om gemotiveerd te blijven en op dit niveau te presteren. Ik heb een paar geweldige seizoenen gehad, de klasse is ontzettend competitief op dit moment. Nog elk weekend kunnen we voor de overwinning vechten en dat is ontzettend waardevol.”

Rea heeft in zijn loopbaan al meer dan 100 overwinningen en 200 podiums gehaald voor Kawasaki, waar hij sinds 2015 voor rijdt. Dit seizoen heeft hij al vijf races gewonnen en staat hij tweede in het wereldkampioenschap met een achterstand van zeventien punten op Alvaro Bautista.

Kawasaki heeft het rijderspaar voor komend seizoen daarmee compleet. Alex Lowes tekende vorig jaar al een contract waarmee hij tot het eind van 2023 vastligt bij Kawasaki.