Redding vraagt vriendin ten huwelijk op podium na WSBK-zege

Na zijn zege in de Superpole-race eerder op de dag mocht Toprak Razgatlioglu de laatste race van het WK Superbike-weekend in Tsjechië van pole-position aanvangen. De Turkse Yamaha-rijder had een goede start en leidde de eerste twee ronden, voor stalgenoot Andrea Locatelli en Ducati-rijder Scott Redding. Laatstgenoemde was de race op een zachtere achterband gestart en maakte daar al snel gebruik van. Eerst haalde hij in de derde ronde Locatelli in, om vervolgens volle bak druk te zetten bij Razgatlioglu. De Turk wist nog even stand te houden, maar moest zich aan het begin van de vijfde ronde gewonnen geven in de eerste bocht, waar Redding de leiding wist af te pakken.

Vanaf dat moment was de strijd om de zege eigenlijk beslist. Redding werd eenmaal aan kop niet meer bedreigd en sloeg al snel een klein gaatje naar zijn achtervolgers. Na tien ronden had de voormalig MotoGP-coureur een seconde voorsprong. Twaalf ronden later passeerde hij met 3,5 seconde voorsprong op Razgatlioglu als eerste de eindstreep.

Aanzoek op het podium

Het was voor Redding zijn derde overwinning van het WSBK-seizoen, maar daarmee was de dag van de Engelsman nog niet compleet. Op het podium toverde de Ducati-rijder namelijk een ring tevoorschijn en vroeg hij zijn vriendin Jacey ten huwelijk. Het antwoord van de blondine was gelukkig een volmondig ‘ja’, waarmee de dag van Redding helemaal niet meer stuk kon.

Razgatlioglu en Jonathan Rea mochten op het podium getuige zijn van het aanzoek. De polesitter moest genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Rea na negen ronden eindelijk wist af te rekenen met Locatelli. Op dat moment waren Redding en Razgatlioglu al aan de horizon verdwenen, waardoor er voor de klassementsleider niet meer in zat dan de derde plaats. De Kawasaki-rijder zag zijn voorsprong op Razgatlioglu in de WK-stand daardoor slinken tot een magere drie punten.

Van der Mark rijdt sterke inhaalrace

Locatelli kwam als vierde aan de finish, gevolgd door Michael Ruben Rinaldi. De fabrieksrijder van Ducati had aan het begin van de laatste ronde de Kawasaki van Alex Lowes te grazen weten te nemen. Michael van der Mark eindigde een sterke inhaalrace op de zevende plek. De Rotterdammer finishte daarmee voor de Yamaha van Garrett Gerloff en de BMW van stalgenoot Tom Sykes. Alvaro Bautista wist Honda-teamgenoot Leon Haslam te verschalken om daarmee het laatste plekje in de top-tien veilig te stellen.

Uitslag WSBK Most - Race 2